港聞

港聞二

家傭短缺 僱傭公會促放寬禁飛令

【明報專訊】港府啟動新冠疫情熔斷機制，禁止菲律賓及印尼客機抵港。香港僱傭公會表示，現時逾5000名獲發工作簽證的外傭滯留當地，對需要外傭協助起居的家庭造成影響。在港外傭供不應求，有外傭要求改善待遇，有的要求逾7000元月薪，因此公會促請港府准許已接種疫苗的外傭優先入境，緩解僱主壓力。

原4人照顧智障兒

一滯留菲國一快約滿

65歲的梁太育有一名28歲、嚴重智障的兒子，其子需要呼吸機協助，並以餵飼管餵食，一直由4名菲傭輪更照顧。至今年6月，其中一名外傭離職，梁太即透過中介公司聘請填補空缺，該菲傭原已辦妥來港簽證手續，並完成接種疫苗，但因為疫情熔斷機制下的禁飛措施，一直滯留菲律賓，不能來港。同時，剩下的3名菲傭中，亦有一位即將滿約，令梁太感到徬徨。

香港僱傭公會表示，港府6月禁止菲律賓及印尼的民航客機抵港，現時約有5000名獲發工作簽證的外傭滯留本國，致本港的外傭供不應求。

有部分外傭要求改善工作待遇，例如要求每月薪金5500元至6000元，甚至高達7000元或以上，亦有外傭要求只受聘3至4人家庭、不服務有長者和嬰兒的家庭，或要求獨立房間、每周休息兩天等。

公會表示，有僱主與外傭續約時，僱主需加薪以防外傭「跳槽」，亦有父母因為未能聘請外傭，需要放無薪假照顧初生嬰兒。

指菲國印尼疫情相對英國輕

公會續稱，相比其他因熔斷機制而禁飛的國家，菲律賓及印尼疫情相對較輕微，如英國每100人有7.2人染疫，而菲律賓為1.3人，印尼為0.8人。公會指港府已有要求外傭起飛前及到港後接受核酸檢測，以及強制酒店隔離21日等堵塞外傭來港播毒風險的措施。

籲打齊針先來港 紓家庭壓力

公會認為外傭接種疫苗後傳播病毒的風險亦會較低，促請港府有條件放寬禁飛措施，讓完成接種疫苗並持有工作簽證的外傭優先入境，抵港後隔離檢疫21日，希望能讓外傭來港，緩解僱主壓力。

（新冠疫情）

相關字詞﹕外傭 印尼 菲律賓 香港僱傭公會

上 / 下一篇新聞

3高官獲邀飯局爭議 林鄭籲告一段落 外界質疑豪華款待 回應稱不能因「見有鮑魚」即離席
3高官獲邀飯局爭議 林鄭籲告一段落 外界質疑豪華款待 回應稱不能因「見有鮑魚」即離席
最後施政報告「勾畫未來」 是否爭連任「唔可以話你聽」
最後施政報告「勾畫未來」 是否爭連任「唔可以話你聽」
林鄭稱分工 自己扶貧李家超深化國安工作
林鄭稱分工 自己扶貧李家超深化國安工作
病人枕頭蓋臉 口有紙巾離世 屯院報警 列有人送院死亡
病人枕頭蓋臉 口有紙巾離世 屯院報警 列有人送院死亡
升學展200人聽赴加國講座 顧問稱救生艇效應
升學展200人聽赴加國講座 顧問稱救生艇效應
港大清除校內文宣標語 學生事務長：收回學生會會址後續行動
港大清除校內文宣標語 學生事務長：收回學生會會址後續行動
羅健熙辭區議員：穩地區工作
羅健熙辭區議員：穩地區工作
倘通過調低續租上限 陳帆：也不撤劏房租管草案
倘通過調低續租上限 陳帆：也不撤劏房租管草案
準備入伙需時逾月 團體促延公屋免租期
準備入伙需時逾月 團體促延公屋免租期
郊園私地擬建屋建路 勢斷濠涌古徑 環團反對 促古蹟辦把關
郊園私地擬建屋建路 勢斷濠涌古徑 環團反對 促古蹟辦把關
綠惜地球：古道具保育價值 不受法例保護
綠惜地球：古道具保育價值 不受法例保護
港燈汲山竹襲港經驗 港島北160變電站增防洪力
港燈汲山竹襲港經驗 港島北160變電站增防洪力
機場再一確診 7萬員工強檢 張竹君：疑存隱形傳播鏈 將比對患者基因
機場再一確診 7萬員工強檢 張竹君：疑存隱形傳播鏈 將比對患者基因
34歲男打第二針復必泰兩日後亡
34歲男打第二針復必泰兩日後亡
警破值1800萬毒品 拘兩青年疑暑假搵快錢
警破值1800萬毒品 拘兩青年疑暑假搵快錢
交友平台約少女談心 男子中伏遇劫失55萬
交友平台約少女談心 男子中伏遇劫失55萬
灣仔破16無牌按摩院 全涉性服務 警稱與蔡展鵬案無關
灣仔破16無牌按摩院 全涉性服務 警稱與蔡展鵬案無關
代網商處理外國退貨 「逆向物流」成商機
代網商處理外國退貨 「逆向物流」成商機
未來擬以AI判斷退貨狀態
未來擬以AI判斷退貨狀態
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】曾志豪去咗台灣：抱歉沒道別 未交代原因 網友留言「好消息」
【Emily】曾志豪去咗台灣：抱歉沒道別 未交代原因 網友留言「好消息」
【Emily】余德寶辭職籌5萬 遭前黨友批「嘔心」
【Emily】余德寶辭職籌5萬 遭前黨友批「嘔心」
【Emily】歐國盃戰火燃至意英駐港領事館
【Emily】歐國盃戰火燃至意英駐港領事館
【Emily】龍尾海膽拮泳客 黃偉綸：可和諧共存
【Emily】龍尾海膽拮泳客 黃偉綸：可和諧共存
【Emily】中大校友評議會選舉 林兆彬積極考慮參選
【Emily】中大校友評議會選舉 林兆彬積極考慮參選
【Emily】34℃著長衫出席活動 徐英偉：好彩喺室內
【Emily】34℃著長衫出席活動 徐英偉：好彩喺室內