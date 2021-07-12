家傭短缺 僱傭公會促放寬禁飛令

原4人照顧智障兒

一滯留菲國一快約滿

65歲的梁太育有一名28歲、嚴重智障的兒子，其子需要呼吸機協助，並以餵飼管餵食，一直由4名菲傭輪更照顧。至今年6月，其中一名外傭離職，梁太即透過中介公司聘請填補空缺，該菲傭原已辦妥來港簽證手續，並完成接種疫苗，但因為疫情熔斷機制下的禁飛措施，一直滯留菲律賓，不能來港。同時，剩下的3名菲傭中，亦有一位即將滿約，令梁太感到徬徨。

香港僱傭公會表示，港府6月禁止菲律賓及印尼的民航客機抵港，現時約有5000名獲發工作簽證的外傭滯留本國，致本港的外傭供不應求。

有部分外傭要求改善工作待遇，例如要求每月薪金5500元至6000元，甚至高達7000元或以上，亦有外傭要求只受聘3至4人家庭、不服務有長者和嬰兒的家庭，或要求獨立房間、每周休息兩天等。

公會表示，有僱主與外傭續約時，僱主需加薪以防外傭「跳槽」，亦有父母因為未能聘請外傭，需要放無薪假照顧初生嬰兒。

指菲國印尼疫情相對英國輕

公會續稱，相比其他因熔斷機制而禁飛的國家，菲律賓及印尼疫情相對較輕微，如英國每100人有7.2人染疫，而菲律賓為1.3人，印尼為0.8人。公會指港府已有要求外傭起飛前及到港後接受核酸檢測，以及強制酒店隔離21日等堵塞外傭來港播毒風險的措施。

籲打齊針先來港 紓家庭壓力

公會認為外傭接種疫苗後傳播病毒的風險亦會較低，促請港府有條件放寬禁飛措施，讓完成接種疫苗並持有工作簽證的外傭優先入境，抵港後隔離檢疫21日，希望能讓外傭來港，緩解僱主壓力。

（新冠疫情）