機場再一確診 7萬員工強檢 張竹君：疑存隱形傳播鏈 將比對患者基因

本港昨新增一宗新冠病毒確診個案，為前日初步確診的機場停機坪50歲男搬運工人（個案11952），暫列源頭不明個案。這是自上月24日公布香港航空27歲男地勤（個案11902）確診，相隔17日後再有機場員工染疫。搬運工無病徵，他因應男地勤確診接受強制檢測，6月24日的樣本為陰性，至7月9日再檢測驗出陽性，帶有L452R變異病毒株，病毒CT值為19。本港累計錄得169宗涉L452R個案，當中92宗為Delta變種病毒株。

張竹君表示，搬運工和地勤不相識且無直接接觸，但兩人都曾到訪過啟翔2機場員工餐廳，但地勤最後一次到訪是6月5日，距今時間長加上其他食客都檢測過，相信該餐廳爆發機會小。

兩周到訪12處 與染疫地勤無接觸

搬運工在禁區60號工作，於停機坪主要為貨機上貨卸貨，亦有為個別客機搬行李，一般不會接觸機組人員和乘客。張竹君相信如透過貨物感染應多於1宗個案，料透過人傳人機會較大，會翻查閉路電視看他的工作情况，例如會否曾與確診者接觸。她說，待病毒基因分析結果了解搬運工的感染途徑，包括會與地勤的病毒基因做對比，並會與其服務的航班確診的機組人員和乘客做對比看是否相關。

為客機搬行李 無接觸機組人員乘客

張竹君說，由於機場近期內有兩宗確診個案，懷疑機場存在隱形傳播鏈，所有於6月20日至7月10日期間在機場工作的人員須強制檢測，料涉7萬至8萬名人員。

搬運工於7月1日接種首劑復必泰（BioNTech）疫苗，張指患者近期才接種一針，相信疫苗效用未能發揮出來，而Delta變種病毒傳染性較無變種的病毒高近一倍，較Alpha病毒株高五、六成。

住所大廈居民檢測無確診

搬運工與一友人居黃大仙金鳳街1至3號劏房，其他劏房戶列密切接觸者須檢疫，港府前晚圍封檢測該大廈，28名居民完成檢測，無人確診。

搬運工到過深水埗英姐髮型屋剪髮，亦曾到過沙田和黃大仙多間食肆用膳（見表），共90多名密切接觸者需接受檢疫，包括同住人、劏房客、共膳者、同事、在機場共用休息室者、理髮師。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港曾有多宗涉變種病毒的個案入過社區，都無引起大爆發，認為香港人已習慣戴口罩及手部清潔，有效減低社區爆發風險。

哈薩克使館職員覆檢陰性

至於上月移民澳洲後確診的52歲男子，張竹君表示他帶有Delta變異病毒株，會將其病毒基因與香港的個案對比，確認是否在港感染。哈薩克斯坦駐港總領事館職員樣本早前化驗結果不確定，經覆檢後為陰性，非確診者。

明報記者

（新冠疫情）