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港燈汲山竹襲港經驗 港島北160變電站增防洪力

【明報專訊】2018年超強颱風「山竹」吹襲香港，港島杏花邨成重災區，部分大廈電力裝置受水浸影響，多座樓宇及商場一度停電。港燈汲取經驗，事後採取措施，當中有為距離港島北沿岸100米以內逾160個變電站提升防洪能力，包括加裝擋水牆及水泵等，遇極端情况可遙距關閉變電站，保障系統安全。

「山竹」吹襲曾毀供電設施 杏花邨變電站後設立5道防線

港燈工程建設及保養部主管楊廣通表示，2018年9月16日山竹正面吹襲本港，杏花邨部分供電設施受水浸影響損毁，邨內8座樓宇、會所及商場一度停電，港燈當時安排臨時電力供應，後經搶修恢復電力供應。

擋水牆水平基準增至6米 控制中心可遙距關變電站

港燈事後採取應變措施，重點提升港島北沿岸電力裝置防洪能力，當中為杏花邨變電站設立5道防線，包括加裝擋水牆、閉路電視、水浸警報系統，水位達特定高度時會自動開啟抽水泵、警報系統向控制中心發出預警，安排工程人員到場處理，以及遙距關閉變電站。

楊稱，杏花邨非水浸黑點，邨內變電站位於水平基準以上約5米。山竹襲港期間，杏花邨水位達水平基準5.4米，故出現水浸及膝；港燈為邨內變電站加裝的擋水牆達水平基準約6米，足可應付強度如山竹帶來的暴雨；若雨水越過擋水牆流入變電站，會觸發自動感應器，啟動水泵將水抽走；如遇上極端情况，水浸警報系統會發出警示，控制中心可遙距關閉變電站，保障系統安全。

北角增補給站放維修物資 緊急時可非辦公時間進入

港燈集團物料供應主管蘇顯倫表示，山竹襲港期間，港燈維修人員需到補給站提取後備零件，通往鴨脷洲補給站的唯一通道利南道在風暴中被雜物堵塞，需到其他地區領取物資。

為令維修人員更有效率補給物資，港燈在北角電燈中心約1000平方呎的補給站，預先存放物資，並引入無線射頻辨識技術，將補給站變身「無人倉」，獲授權人員可在非辦公時間進入，並選取所需物資，離開前將領取物資與系統對接，毋須登記亦能完成出貨紀錄，確保紀錄無誤。

相關字詞﹕超強颱風山竹 變電站 港燈

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