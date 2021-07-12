綠惜地球：古道具保育價值 不受法例保護

蠔涌古徑舊日重要通道

古蹟辦報告：具高重要性

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，古道具保育價值，但不受法例保護，促政府加強研究古道的歷史，及提出保育方案。

古蹟辦表示，《港古道研究報告》就歷史、建築、社會及文化、完整、稀有等方面研究香港多條古道。研究顯示蠔涌古徑的保育價值在於它是早期西貢與九龍村與村、村與墟之間貫通鄉村與市集的重要通路，部分石砌路段相對保存完好，並保存有與古徑相關的一些設施，故此蠔涌古徑於研究中被認為具高的重要性。報告顯示蠔涌古徑全長約1.3公里，英軍於20世紀初繪製的地圖已紀錄該條古徑。

環團：港乏研究 不少古道待發掘

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，古道是昔日村民自行開發的道路，以天然石塊砌成，蜿蜒於山谷之中，沿途綠樹林蔭，是四季皆宜的遠足路線。她說，本港對古道的研究一向不多，不少古道仍有待發掘，惟部分古道例如行山人土熟悉的元荃古道不但未被納入官方研究，該古道更因早年的修葺工程被鋪上混凝土，甚為可惜。

鄭茹蕙又稱，疫情下行山市民有增無減，不少市民發掘新的行山路線，亦有市民檢視舊地圖以了解古道的歷史，認為古道保育漸受關注，但她說古道不屬歷史建築，現時沒有法例保育，而蠔涌古徑位於郊野公園內，本來不受威脅，故認為不應批准建路，令古道變得不完整。

（城市保育）