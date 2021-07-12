郊園私地擬建屋建路 勢斷濠涌古徑 環團反對 促古蹟辦把關

發展局：已提醒工程環評注意古道

發展局回覆本報查詢時表示，項目倡議人須根據環評機制做環境影響評估，其中包括評估文化遺產影響。由於工程項目鄰近具考古研究價值的蠔涌古徑路段，古蹟辦已從文物保育角度，提醒工程項目倡議人特別注意蠔涌古徑，以及日後須在「文化遺產影響評估報告」中，提出對文化遺產可能造成的影響及實施可行的緩解措施。

古蹟辦：密切留意 確保古徑受保護

古蹟辦表示會密切留意日後環保署提交各項相關環境評估的文件及報告，並適時提供意見，以確保蠔涌古徑獲妥善保護。

該項目倡議人是百萬有限公司，公開資料顯示該公司董事是黎華斌。按申請人向環保署提交的工程項目簡介，發展項目位於飛鵝山東邊一個廢棄地台，面積約0.4公頃，地積比率不超過0.4，可建樓面面積約1.72萬平方呎，建築高度約9米。

申請人稱，上址原為一幅農地，但已棄耕逾20年，申請人擬於該地段興建5幢低密度住宅，估計需時約1年進行環評。若獲批准，預計2022/23年施工，並於2023/24年竣工。

加闊百花林路生境損失永久 約8米蠔涌古徑受影響

工程項目簡介顯示，百花林路為連接發展項目地盤和飛鵝山道的現存通道。為配合住宅發展項目，可能需要對現有的百花林路進行道路改善工程，以及地盤平整工程，惟加闊百花林路會造成永久生境損失；間接影響包括住宅項目落成後會增加交通流量和人為活動而增加的干擾，而該項目亦位於馬鞍山郊野公園及蠔涌谷具特殊科學價值地點範圍內，因此將另向漁護署轄下的郊野公園及海岸公園管理局申請批准；另外，該地盤位於集水區內，亦將另行向水務署長申請批准。

簡介指出，由於其中一段蠔涌古徑和項目地盤重疊，在施工過程中將直接受到影響，稍後在環評階段會研究可行的緩解措施，並由古蹟辦批准。根據文件顯示的地圖，約8米長古道會受影響。

環團指地盤涉生態敏感範圍

長春社公共事務經理吳希文表示反對該項目，他稱興建住宅地點同時位於多個生態敏感範圍內，包括郊野公園、具特殊科學價值地點、集水區等，除非有高度公眾利益，否則看不到有任何理由批准申請。

吳希文又引述古蹟辦於2014年發表的《香港古道研究》，審視全港20條古道，當中蠔涌古徑被評為最高重要性的古道之一，發展項目會破壞古道的完整，故認為申請不應獲批准（見另稿）。

明報記者

（城市保育）