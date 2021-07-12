倘通過調低續租上限 陳帆：也不撤劏房租管草案

稱草案沒就加租上限「落閘」

劏房租務管制的條例草案周三（14日）將於立法會首讀，草案建議續租的加租上限為15%，民建聯及工聯會早前均表示，或會就加租上限提出修正案。陳帆昨在無綫電視節目《講清講楚》表示，租金調整需參照差估署私人住宅物業租金指數的變動，而有關指數增幅過去多年都低於15%，相信大部分時間都不會啟動上限機制；又指草案並沒就加租上限「落閘」，會繼續聆聽意見。

設定起租不可行 需2至4年蒐數據

被問到會否擔心有業主趁條例生效前加租，或續舊約以避過新例規管，陳帆稱有關情况現時不多，呼籲租客不要簽署不合理的租約，「寧願無書面協議，寧願（簽）短期租約」，提醒業主不要低估政府立法規管的決心。他說若業主的行為令當局關注，不排除在草案審議階段再加入條款。

草案現時亦未提起始租金，陳帆指各間劏房的位置、裝修、景觀不一，重申現階段未能做到，需要2至4年收集個別劏房單位的數據，另亦會與非政府機構提供當區的租賃資訊。

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席、民建聯鄭泳舜表示過去十年差估署私人住宅租金指數的變動，有數年處於10%至15%，高於基層市民收入增長，認為應以10%為上限，與房委會租金調整上限看齊。