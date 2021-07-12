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羅健熙辭區議員：穩地區工作

【明報專訊】民主派區議員辭職潮未止，昨日再有至少6名區議員宣布辭職，包括民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙、油尖旺區陳梓維、中西區任嘉兒、屯門區曾振興、荃灣區謝旻澤及深水埗劉家衡。羅健熙昨日交代辭任理由，批評政府沒有釐清宣誓及取消資格（DQ）消息，僅透過傳媒「放風」，他希望為日後的地區工作增加確定性（certainty），亦基於財政負擔等原因而決定辭職。

昨至少6人辭職 斥林鄭沒釐清DQ傳聞

政府向傳媒放風會追討被DQ區議員的薪酬，羅健熙上周發公開信給特首林鄭月娥，要求澄清有關消息，但他昨日表示一直未獲回覆。羅健熙稱，未掌握黨內有多少區議員辭職，但就無法完成任期，代表黨友向公衆致歉，強調未來會透過不同模式繼續地區工作，不排除會經營生意。至於民主黨會否參選立法會，他稱要留待9月會員大會決定，他本人持開放態度。

任嘉兒昨透過facebook宣布，今日離任中西區區議員；該區原有15名區議員，現剩餘3人沒有請辭。陳梓維昨於facebook直播宣布將會辭職，他回覆查詢時稱會在今日請辭，但沒解釋辭任原因。

上周三（7日）傳出政府傾向大規模DQ區議員後，截至昨晚，5日內超過170名區議員宣布辭職，部分地區的區議員人數更跌至個位數，例如南區和黃大仙區分別只有4人留任。

「護政」解散 2015年曾反對政改

港區人大代表、工聯會會長吳秋北昨日出席活動時表示，區議員憂慮被追究違反《港區國安法》、不符合宣誓要求等原因而辭職，批評辭職者是不負責任，對此表示遺憾。另外，支聯會前日稱將遣散所有職員，並減少常委數目，吳秋北認為遣散員工只是轉移視線，支聯會的主張依然觸犯國安法，「遣散只是將一些人轉移，將一些對內地有敵意的人與他們脫離關係……他們從來都無改變任何立場」。

另外，再有專業團體宣布解散。由護士組成的「護政」昨日於facebook宣布解散，該團體前身為「護士政改關注組」，曾於2015年連同其他專業團體反對政改。

相關字詞﹕民主黨 區議員辭職 羅健熙

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