羅健熙辭區議員：穩地區工作

昨至少6人辭職 斥林鄭沒釐清DQ傳聞

政府向傳媒放風會追討被DQ區議員的薪酬，羅健熙上周發公開信給特首林鄭月娥，要求澄清有關消息，但他昨日表示一直未獲回覆。羅健熙稱，未掌握黨內有多少區議員辭職，但就無法完成任期，代表黨友向公衆致歉，強調未來會透過不同模式繼續地區工作，不排除會經營生意。至於民主黨會否參選立法會，他稱要留待9月會員大會決定，他本人持開放態度。

任嘉兒昨透過facebook宣布，今日離任中西區區議員；該區原有15名區議員，現剩餘3人沒有請辭。陳梓維昨於facebook直播宣布將會辭職，他回覆查詢時稱會在今日請辭，但沒解釋辭任原因。

上周三（7日）傳出政府傾向大規模DQ區議員後，截至昨晚，5日內超過170名區議員宣布辭職，部分地區的區議員人數更跌至個位數，例如南區和黃大仙區分別只有4人留任。

「護政」解散 2015年曾反對政改

港區人大代表、工聯會會長吳秋北昨日出席活動時表示，區議員憂慮被追究違反《港區國安法》、不符合宣誓要求等原因而辭職，批評辭職者是不負責任，對此表示遺憾。另外，支聯會前日稱將遣散所有職員，並減少常委數目，吳秋北認為遣散員工只是轉移視線，支聯會的主張依然觸犯國安法，「遣散只是將一些人轉移，將一些對內地有敵意的人與他們脫離關係……他們從來都無改變任何立場」。

另外，再有專業團體宣布解散。由護士組成的「護政」昨日於facebook宣布解散，該團體前身為「護士政改關注組」，曾於2015年連同其他專業團體反對政改。