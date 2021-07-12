港大清除校內文宣標語 學生事務長：收回學生會會址後續行動

明報記者

港大4月發聲明與學生會「割席」，宣布收回學生會會址及其他設施的管理權。港大學生會校園電視引述謝樹基稱，清理文宣是收回學生會會址的後續行動。本報昨日向港大查詢為何清走文宣、如何處置文宣等，截稿前無回覆。本報亦聯絡港大學生會會長郭永皓，亦未獲回覆。

國殤之柱花束蠟燭未清走

港大多處曾張貼有關反修例運動、12港人偷渡案等的文宣。本報昨午到港大觀察，在學生會大樓玻璃外牆，所有文宣昨已清走，牆上多處留有紙張遭剷起的痕迹；大樓照常開放，准學生及公眾進入，數十名學生昨午在大樓地下參與活動。圖書館外的民主牆過往亦貼滿標語，昨午該牆已清空，僅剩一張關於使用民主牆的規則。

至於在學生會大樓外、紀念六四的《國殤之柱》，其周圍昨午仍放置枯萎的花束及殘留的蠟燭。支聯會5月舉行六四長跑，途經港大時在《國殤之柱》基座貼上小型民主女神像，該像昨仍留在基座上。

港大醫學會斥「感激刺警」議案 擬脫離學生會

港大學生會評議會近日通過「感激」七一刺警案疑兇議案，惹多方抨擊，學生會前日發聲明致歉，但餘波未了。港大學生會醫學會昨日凌晨發聲明，指「醫學會立志以醫學救急扶危，立場上亦反對評議會的哀悼議案」；該會代表屢次不認同評議會以港大學生會名義就校政及社會議題的表態，包括反對以學生會名義在前《蘋果日報》刊登聲明。

醫學會稱與評議會在理念上有嚴重分歧，將退出評議會事務；又稱要重新審視與學生會的關係，會以全民投票決定該會是否脫離學生會，獨立運作。