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林鄭稱分工 自己扶貧李家超深化國安工作

【明報專訊】政府問責團隊上月底換人，原任保安局長、以往只做警政工作的李家超升任政務司長。特首林鄭月娥昨在商台《政好星期天》稱，上任以來「無放低」思考如何令管治團隊更有效施政。她透露，不期望李家超「做晒扶貧、青年、少數族裔咁多工作，因佢在嗰個系統比較涉獵少」，而她與李家超有默契各自分工，她會繼續上述方面「落多點工夫」，而李則負責維護國家安全的深化工作，特別在防範、制止方面。

林太昨日在節目上形容，《港區國安法》「立竿見影」，令香港由混亂變為平穩，但國安法目標不是「拉人」，更重要是在防範方面，例如要求公職人員宣誓，在教育、傳媒方面有足夠監督等。她稱，「需要有人很熟悉國家安全重要性，有能力統籌，推動在保安系統外的工作，但又要熟悉保安系統」。

斥歐洲議會通過制裁議案「霸權展示」

對於歐洲議會近日通過制裁中港官員的無約束力動議，批評北京損害香港自治。林太回應稱，有關行為全部是「霸權展示」，以為自己高人一等，忘記了中國已「平視世界」，甚至有領域領先；強調特區是依法採取行動，外國政客憑什麼要求釋放涉案在囚人士，「是否追求民主的人一定不會犯法？」她表示，以往擔任政務司長對時任特首梁振英說有外部勢力有疑惑，但她現在「對此是深信不疑」，認為香港被西方勢力利用作打擊國家的「橋頭堡」，故更需要填補香港維護國家安全的缺口。

對於《蘋果日報》停刊，林太稱有關機構結業並非因為它是傳媒機構，而是因為涉嫌違反國安法，她強調言論受《基本法》保障，但在公共衛生、國家安全下，仍受法律限制。

指家人大犧牲 一談「眼濕濕」

林太形容，「中央從來無做任何事破壞一國兩制」，回歸前後中央的舉措，都有人因為不適應或焦慮而選擇移民。她認為，市民為自己及家庭籌謀是理所當然，她會尊重，但不少人離開香港一段日子後，就會感到香港的好處。

被問到家人對她工作的感受，林太說，家人為她作很大犧牲，一談家人就會「眼濕濕」、展開有關討論就會「很傷心」。

相關字詞﹕蘋果日報 移民 港區國安法 李家超 林鄭月娥

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