最後施政報告「勾畫未來」 是否爭連任「唔可以話你聽」

民主黨羅健熙和行會成員、新民黨主席葉劉淑儀均認為林鄭月娥有意連任。

自稱4年報告僅數項走數

林太10月發表施政報告，距離本屆任期完結只餘9個月。她昨在商台節目表示，施政報告會有總結，自言施政成效不算差，過去4份報告推出900多項措施，只有數項「走數」。翻查資料，施政報告提出過的「三隧分流」、分拆運房局及修訂《防止賄賂條例》，將第3及第8條適用範圍擴大至包括行政長官，均未能做到。

將建立土地儲備 要長遠過程

林太昨形容任內最後一份施政報告，「大家聽落會似一份剛剛上任的施政報告」，因為會勾畫香港未來。她提到土地開發是重要一環，稱要建立土地儲備，但未來一年難以立竿見影見樓價、輪候公屋時間明顯改善，因有長遠過程，但現時土地開拓程序已壓縮；舉例東涌新市鎮擴建，由「倒第一桶沙（填海），到交地畀房委會建樓少過3年。」

她形容任內排除萬難、在政府內部「獨排眾議」增加資助房屋，不點名稱「身邊有同事都反對，點解開發土地要將七成放在公共房屋：『我冇私地賣，收唔到收入，咁財政點算呢？』」

她認同私樓樓價高，因此提出重建置業階梯，由市建局負責首次置業計劃，例如推出煥然一居、煥然懿居及大坑西重建項目。 對土地共享先導計劃至今未有項目，林太稱目前手上有一定數量土地，政府及發展商正在商討，成熟後可推出。她說，如發展商不發展土地，當局會用公權力收回興建公共房屋，目前己收回3幅，相信會為發展商帶來心理壓力。

葉劉贊成長遠規劃末來 「從來都信佢想連任」

葉劉淑儀回覆查詢稱，她認為做領導應為國家、香港長遠規劃未來，故她對林太新一份施政報告做法表示贊同，又說一向認為政府不應為「民粹」做政策，例如派錢、長者兩元乘車，批評「滿足短期訴求只為拉票」。至於林太是否有心連任，葉太稱「從來都相信佢（林鄭月娥）想連任，有意做特首一定想做10年、兩屆，例如明日大嶼都唔係一屆做到啦」。

羅健熙接受本報查詢，他認為林鄭月娥明顯有意爭取連任，包括強力執行國家規定的方向等，但形容林太於2019年推動修訂《逃犯條例》「一塌糊塗」，沒有問責反而爭取連任，他說是「令人悲哀」。