3高官獲邀飯局爭議 林鄭籲告一段落 外界質疑豪華款待 回應稱不能因「見有鮑魚」即離席

指3人敏感度不足 常提下屬「勿留空間讓人抽秤」

林太昨在商台《政好星期天》形容3名官員敏感度不足及疏忽，但已承擔後果及公開致歉，指事件應告一段落。她稱常提醒問責官員「要比白更白」，勿留空間讓人抽秤，自己甚少、沒去社交聚會，免他人有聯想。她冀大眾明白3人是受邀出席晚宴，場地非酒樓般清晰，他們以為是私人聚會，「你喺屋企擺十人一圍，當時亦可以嘅」，又說事件突顯執法一視同仁。

指3人已付上代價 「畀人咁樣喺報紙寫幾日」

外界質疑飯局豪華，林太說「被請到去又點知呢？菜單無得睇㗎嘛，你唔可以話『我見你有塊飽魚，不如企起身走啦』」，籲公眾「較人性化」看待該晚宴。至於有何跟進，她說3人已承擔法律後果及公開致歉，其他同事亦知要盡量少去相關場合，盼事件到此為止。她說官員最重要是名聲，3人已付上一定代價，「畀人咁樣喺報紙寫幾日」，對他們與家人造成很大心理壓力。

3人須否紀律調查 當局無回應

被問3名官員是否毋須接受紀律調查，保安局、海關、入境處稱沒有補充，特首辦及公務員事務局截稿前沒回應。3名涉事官員至今未有親身解說。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政府守則列明公務員不應接受過度奢華款待，但至今沒交代飯局開支，卻說想告一段落，「如毋須糾纏，指引是否形同虛設？」他認為這關乎日後如何詮釋守則、公務員應跟隨什麼標準行事，「如果光明磊落，就告訴我們平均（每人）消費多少」。

民主黨：無清晰交代無懲處

新民黨：繼續會影響形象

民主黨醫療政策發言人袁海文批評林太大事化小，明顯不想外界糾纏，惟政府沒交代飯局開支、在席者身分、有否涉利益衝突等關鍵問題，涉事官員沒親身解畫，「無清晰交代、無懲處，叫人告一段落是荒謬」。他反駁林太稱「對官員人性化，對市民就罰得有咁盡得咁盡？」事件令公眾擔憂官員廉潔問題，沒徹查及處分無法說服公眾。

立法會保安事務委員會委員、熱血公民鄭松泰表示，事件涉及政府管治團隊的廉政問題，若此刻告一段落能否避免政府走向腐敗。他希望官員謹記國家主席習近平所言，要「清清白白做人、乾乾淨淨做事」，否則有違人民對官員的期望。

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀稱「當然希望事件告一段落」，繼續下去會影響紀律部隊形象。她認為已有官員接受酬酢指引，「難再更細」，事件好處是提醒公務員、特別是高級官員要「比白更白」。她認為「有鮑魚都唔一定奢華，三聖邨食海鮮都有本地鮑魚，好平民」。

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