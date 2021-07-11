稱打科興抗體水平踩界 立會議員：第三針必選復必泰

現有20間機構獲認可做抗體檢測，其中用雅培驗S蛋白IgG，達50AU/ml才算陽性。今年2、3月打了兩針科興的保險界立法會議員陳健波日前發布短片稱，其抗體水平低於100AU/mL，諮詢醫生後，認為只要有抗體就能對抗新冠病毒。

梁美芬促政府指引需否打三針

經民聯立法會議員梁美芬表示，接觸到數宗個案，部分人完成接種逾3個月，因計劃到內地而驗抗體，有人驗不出抗體，也有人抗體水平「踩界」，至於是哪種疫苗，梁說不便透露。她稱部分人因抗體水平較低，盼打第三針，促政府盡快提供指引，包括需否打、何時打第三針等。

有打科興疫苗的立法會議員透露，有數名議員的抗體水平數值只有「數十至100多」，而打復必泰的朋友驗出的數值為「1000多」。該議員說，有醫生稱T細胞等也可抗病毒，但抗體水平「高啲就開心啲」，形容現時情况「害死人」，明年若再打一定選復必泰。

劉宇隆：T細胞也有保護力

劉宇隆昨日在商台《政經星期六》稱，明白大家擔心變種病毒，但只要接種率有八九成，「什麼變種病毒都不能肆虐」，又呼籲市民不用太擔心抗體的保護能力，因為T細胞等也有保護能力。本身是港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆正做兒童打針研究，他說昨日起為有曾移植腎臟、患血癌等兒童打針，研究為他們打3針復必泰的反應。

（新冠疫情）