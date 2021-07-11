機場搬運工初確變種 已打1劑復必泰 黃大仙金鳳街住所大廈強檢

昨日初步確診的源頭不明個案涉及一名50歲男子，他在機場任搬運工，主要在停機坪工作，因應上月24日有一名27歲男地勤確診（第11,902宗）涉及機場，搬運工也要強制檢測，前日提交樣本驗出帶L452R變異病毒株，N501Y和E484K則呈陰性。

增一輸入 英抵港留學生

衛生署表示，搬運工在7月1日接種首劑復必泰，近期沒有外遊，最後上班日期為7月10日，他表示不認識確診的男地勤。搬運工住在黃大仙金鳳街1至3號，政府昨晚7時半起圍封該大廈強制檢測，警務處長蕭澤頤也曾到場。衛生署表示，鑑於個案涉及變異病毒株、傳染性較高，已打疫苗仍須接受檢測。此外，該搬運工曾在7處逗留，除了機場，還有海洋公園、黃大仙新光中心爭鮮迴轉壽司、黃大仙環鳳街錦尚甜、黃大仙中心南館美心MX、沙田廣源商場一葉小廚、廣源商場麥當勞等，昨被納入強制檢測名單。

另外，昨日新增的一宗輸入個案是一名16歲留學生，從英國抵港，沒打疫苗，於檢疫期第19日確診，其病毒量不足以做基因分析。

許樹昌：被染Delta地勤傳染可能較低

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，根據外國研究，接種一劑復必泰對Delta變種病毒的有效率約為33%，接種兩劑的有效率約為88%。他說，暫時未知道搬運工的發病時間和接觸史，但距離男地勤的確診時間已有一段時間，故由男地勤傳染給搬運工的可能較低，衛生署需翻查機場閉路電視找線索，例如調查搬運工是否曾接觸入境旅客。許樹昌又說，當局將為搬運工做病毒基因排序，有助找出感染源。

（新冠疫情）