夫亞氏保加難敞心扉 妻多年寫紙仔融化

Flora的23歲女兒Christy及17歲兒子Chris正在英國留學。訪問當天,Flora相約二人透過視像一同受訪。快到約定時間,Flora仍在研究Zoom用法,Chris已按捺不住在WhatsApp問:「MUM WHERE IS THE MEETING PASSWORD !」Flora登時緊張起來,邊手忙腳亂研究邊解釋:「我約定他這個時間,若不能在這個時間開始,他便會緊張、焦慮、着急。」

妻助夫疏導情緒 夫忍妻兒不用正字

面對這對父子,Flora唯有改變自己:「如果你當他們是外星人,天生就set(設定)了這種program(程序),就跟着program行事吧。」有次一家外出用餐,喜歡飲茶的Albert一心到茶樓,怎料當天塞車,午茶時間已過,一家仍困在車。計劃被打斷下Albert面色一沉,情緒急轉直下。Flora決定讓丈夫先下車找茶樓,自己再慢慢與孩子找其他東西吃,又教導Chris理解爸爸這個情緒。Flora說,丈夫無法理解用英語拼音表達中文口語字,每每都要上網找正字,但她與兒子語文能力弱,到最後丈夫亦學會「忍」,接受家人不使用正字。

至於夫妻二人,Flora說婚後才發現丈夫只是表面愛說話,「以前不知這個是亞氏保加症,但當要談心事的時候發現他完全表達不到自己」。開始時Flora寫紙仔,告知丈夫自己何時回家,也會寫貼心話、畫上可愛公仔,「寫了半年,開始有反應,起初得幾個字,後來愈來愈多,仲會畫公仔」。她形容,夫妻經長久磨合才逐漸找到方式共處。