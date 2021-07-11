夫亞氏保加難敞心扉 妻多年寫紙仔融化

Flora的23歲女兒Christy及17歲兒子Chris正在英國留學。訪問當天，Flora相約二人透過視像一同受訪。快到約定時間，Flora仍在研究Zoom用法，Chris已按捺不住在WhatsApp問：「MUM WHERE IS THE MEETING PASSWORD !」Flora登時緊張起來，邊手忙腳亂研究邊解釋：「我約定他這個時間，若不能在這個時間開始，他便會緊張、焦慮、着急。」

妻助夫疏導情緒 夫忍妻兒不用正字

面對這對父子，Flora唯有改變自己：「如果你當他們是外星人，天生就set（設定）了這種program（程序），就跟着program行事吧。」有次一家外出用餐，喜歡飲茶的Albert一心到茶樓，怎料當天塞車，午茶時間已過，一家仍困在車。計劃被打斷下Albert面色一沉，情緒急轉直下。Flora決定讓丈夫先下車找茶樓，自己再慢慢與孩子找其他東西吃，又教導Chris理解爸爸這個情緒。Flora說，丈夫無法理解用英語拼音表達中文口語字，每每都要上網找正字，但她與兒子語文能力弱，到最後丈夫亦學會「忍」，接受家人不使用正字。

至於夫妻二人，Flora說婚後才發現丈夫只是表面愛說話，「以前不知這個是亞氏保加症，但當要談心事的時候發現他完全表達不到自己」。開始時Flora寫紙仔，告知丈夫自己何時回家，也會寫貼心話、畫上可愛公仔，「寫了半年，開始有反應，起初得幾個字，後來愈來愈多，仲會畫公仔」。她形容，夫妻經長久磨合才逐漸找到方式共處。