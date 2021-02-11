接受子語文弱默書零分 炒蛋變倒蛋不責罵 SEN四口家 擁抱缺陷活出自信

明報記者 黃心悅

Flora求學時與Chris一樣，每讀書便魂遊太空，不能專心，但她成長的年代無SEN概念，她只好拚命死背，最後「掹車邊」入大學。她笑言通過兒子一步步認識亞氏保加症及過度活躍症。她一直希望分享育兒心得，近年決定出書，但自己有專注力不足，只好以語音輸入一句句讀出來，再由丈夫協助微調句子，著作《擁抱缺陷 孩子不再難教》將在今年書展面世。

子考校失敗發現SEN 揭全家有類似症狀

幼子Chris於3歲時，Flora察覺他仍不懂組句，只會用擬聲詞代替一般詞語。Flora當時安排幼稚園初班的Chris投考長女Christy就讀的國際學校，怎料兒子總在課室走來走去，不能專心面試，一直報考失敗。直到5歲，Chris被診斷有語言滯後、亞氏保加症及過度活躍。後來Flora也發現自己是過度活躍症，其後連丈夫、長女都陸續發現類似症狀，爸爸確診亞氏保加症，Christy則確診運用障礙，難辨距離及方向。

Chris後來考入另一國際學校，Flora稱該校競爭氣氛濃烈，幼稚園中班已要默書、每個學期安排120本書給學生閱讀，「雖然不是硬性規定，但孩子之間會互相競爭比較，我個仔永遠都是睇得最少那個，因此他感到壓力」。

讓子接受治療服藥 自製遊戲「放電」

Flora決定讓兒子接受語言治療及用藥，「雖然好多家長拒絕食藥，但我覺得食藥對一個小朋友的學習進程非常重要。只是我覺得食藥是需要調整的，孩子沒有課堂的時候，就不食藥。這樣可以把副作用減到最低」。Flora亦不介意Chris語文能力弱，默書0分亦不要緊，她知道兒子強項在數理，便額外請老師來教數學，「溝通上，佢識聽、講，其實已經夠」。

Chris如充滿電的能量球，雖然吃藥後能安靜數小時，但體內活力未消散，會如同被硬生生綁住一樣，焦躁不安。Flora讓他參與大量運動，如足球、游泳等「放電」。不少長輩說睡覺前不應做激烈運動，Flora反而讓兒子在牀上與爸爸玩「射龍門」遊戲放電，牀邊的毛公仔作球、窗口作龍門，父母輪流射球，Chris一邊守龍門、一邊旁述這場球賽。

「倘媽媽當時罵我 或不敢再煮食」

不過最讓兩姊弟印象深刻的，是母親在他們年幼時已讓他們入廚。Christy稱3歲便到廚房洗菜，就算把菜洗爛了，父母亦不會責罵。她又笑說Chris第一次入廚炒蛋，把一半雞蛋全都倒入爐頭，但媽媽完全沒責罵她，「細佬煮完之後好有成功感，當然事後媽媽洗得好辛苦」。

Chris也感慨，「若媽媽在我弄得一團糟的時候就已責罵我，我很可能不敢再煮食，亦不再有自信」。現在兒子於英國準備升讀A Level、女兒則剛完成碩士課程。Flora把這些特殊的教育方式結集成書：「其實以前自己也行了很多冤枉路，所以我希望有更多人認識這個病。」