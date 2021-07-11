顧問稱負笈海外諮詢增三成 學生：憂在港難發聲

舉例陳文敏表達法律意見遭狙擊

梁太與就讀中五的兒子到場了解海外升學。梁同學表示，原本一直屬意本地升學，但香港局勢太不理想，發展環境也令人心灰意冷，計劃完成高中課程後負笈海外。他解釋，即使修讀專業學科，「發言權也有限」，舉例稱港大法律學院兼任教授陳文敏表達法律意見，卻被政府、建制及官媒等狙擊。梁太說，家中還有就讀中一的次子，待他完成中學課程、到海外升學後，便會與家人移民，「希望送他們先走」。

有家長憂海外疫情 擬讓子留港

家長陳先生則表示，鑑於海外疫情仍未受控，加上剛畢業的兒子已獲本地大學取錄，計劃讓兒子留港升學。他認為，本港局勢非考慮因素之一，「全世界都亂」。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯說，今年海外升學諮詢數字比去年上升兩至三成，當中初中生、成年學生（mature student）的諮詢均明顯有所上升，升幅達一至三成不等。她說，港人以往多到英澳升學，但自從加拿大放寬對港移民政策，就加拿大的查詢大幅上升，「以往10人中只有兩人問加拿大（升學），現在人人也問英國、加拿大」。

升學顧問：負笈加拿大查詢大增

她說，英美澳紐加等升學地點中，新西蘭費用最便宜，學費連同生活費，中學課程一年花約16萬至20萬元，大學課程亦只需25萬至30萬元；美國則最昂貴，連同生活費，中學課程每年約花30萬元或以上，大學課程更需40萬元。

新冠疫情肆虐全球，各地不時修訂防疫措施。古潔雯以本港為例，本月起政府禁止所有從英國來港的民航客機着陸，有學生花逾1.3萬元購買一張單程機票回港，建議家長額外預留三五萬應對不時之需。