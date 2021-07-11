《鏗鏘集》6合約員工遭提早解約 包括鄭思思

3公務員上周離職 團隊人手剩半

有消息表示，獲通知不用再提供服務的服務提供者中，部分人的合約今年底才到期，亦有人是明年初才到期。

《鏗鏘集》編導鄭思思屬今次接獲通知的服務提供者之一，她說在《鏗鏘集》團隊工作4年多，有份製作「7．21 誰主真相」並獲人權新聞獎，以往每年續約，今次合約7月底到期。鄭思思說，原本節目監製李賢哲上月底離職，她早預期不獲續約，只是沒料到會突然被通知「不用回公司」，她對此表示難過，並「祝堅守的人即使在世界崩塌下都盡力站直」。

鄭：早料不獲續約 未料突然解任

新任廣播處長李百全3月上任以來，多次傳出《鏗鏘集》原有班底製作的內容被抽起，並改播其他組或外判的內容，並盛傳港台管理層要求《鏗鏘集》只能報道民生議題，否決李賢哲提出有關六四事件及7．21事件等題目，他5月遞信請辭。