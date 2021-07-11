李家超：新聞界訂守則防假 規管可較鬆 記協：早有守則 立法干預適得其反

李：參考外國 民事抑刑事待研究

李家超昨於商台《政經星期六》稱，2019年前新聞工作、互聯網亦較自律，但2019年反修例風波期間，充斥8．31太子站有人死亡等假信息，誤導社會。他說，若行業有自我守則、各方遵守並改善情况，規管上可較靈活，「給予大家的空間可能大一點，現在態度開放」。李家超並稱，正就如何處理假信息做法律研究，要參考外國做法，「外國可以行政措施、民政手段移除，抑或要刑事化？要進行法律研究再決定」。被問到會否諮詢，他說定會以不同方法聆聽意見。

香港記者協會發表聲明回應稱，本港新聞界一直自我規管，記協、新聞行政人員協會等4個新聞組織亦於2000年共同訂立《新聞從業員專業操守守則》（《守則》），多個新聞組織亦設投訴機制，強調專業自主在港一直行之有效，若以行政、立法手段強行干預，只會適得其反。

《守則》列出多項操守守則，包括應以求真、公平、客觀等態度處理新聞材料，確保報道正確無誤；若報道失實應讓當事人回應及盡快更正等。

學者稱中聯辦列《蘋果》多宗罪 料成自律準則

浸大新聞系高級講師呂秉權指出，《蘋果》停運後，中聯辦曾撰文批評其違背新聞操守、勾結外部勢力等，他估計有關文章或被視為官方對傳媒要求的準則，包括若倡議自由進步、本土意識，或被視為偏離傳統新聞原則；若與國際調查記者聯盟等組織合作調查，亦可能會被視為與境外有聯繫。呂秉權稱，若說行業「自律」令官方毋須「下重藥」，難言成效如何，因現時均是官方意志作決定，即使各方提出守則等意見，亦未必獲官方採納。

呂秉權並稱，政府作為受新聞監督的一方卻立法規管新聞，角色有衝突；官方對假新聞亦可有寬闊定義，舉例國家在新疆棉花問題有官方立場，若新聞提及有人權問題，亦或被視為假新聞。