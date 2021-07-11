嘆近年「烽煙」一面倒 沒了「對家」 主持難做

稱離開港台難掩傷感

上月港台多個受歡迎節目被通知停止製作，區家麟早有心理準備隨時無法再主持節目，惟正式接到通知時仍難掩傷感，一來傷感要離開港台，二來是見到港台落得如此田地。

憶當年30人論壇討論國教

今主持稍質問 已被質疑動機

回想過去11年在港台主持「烽煙」節目的歲月，區家麟記得2014年主持政改論壇時，席間有資深大律師湯家驊及時任學民思潮召集人黃之鋒；2012年則主持30人的論壇討論國民教育科。

他稱以往港台可提供平台供不同人討論公眾關心的議題，惟此情景已不再，後期搞選舉論壇，很多建制派已不出席，而且港台人手愈來愈少，較難花心思或構思破格安排。

指主持要客觀 忌對官員猛點頭

區家麟認為，節目主持人應協助嘉賓在緊迫時限內清晰表達觀點，若對方表述不清、有謬誤，主持應要求對方釐清，不可以讓虛假、失實或有錯漏的論點污染大氣電波。他提到部分節目主持人讓官員講足幾分鐘介紹政策，他則傾向自己簡單歸納政策重點，再將市民關注的部分問官員，「我很避忌官員講說話時，主持人猛點頭又『係呀係呀』又笑笑口，因為主持要中立、客觀、持平」。

《大公報》指他誇大接種新型冠狀病毒疫苗副作用，但同時有聽眾指他幫政府「谷針」；去年初討論醫護罷工，區家麟追問某一個新工會理據，後來遭連登網民責罵；壹傳媒創辦人黎智英遭凍結資產，他在節目上問湯家驊，「我條問題都未講完，他已話我偏幫黎智英」。他說：「你講得不清楚，我繼續問，問多幾次可能會尷尬，這些事經常發生，但做記者就是如此」，而他早已接種復必泰疫苗，但主持節目時不會硬銷聽眾打針。

引哈維爾述希望：

「不論結局如何 肯定有其價值」

理性對話愈來愈難，日後「烽煙」節目如何是好？區家麟稱自己並無高見，只引述捷克已故前總統哈維爾所說「所謂希望，並非確信事情總會有好結果，而是不論結局如何，也肯定有其價值」，而他指哈維爾於1968年布拉格之春後的經歷，相信就是現今香港人的經歷了。