【周日人物】「重視言論自由的人都要有心理準備被捕」 留港綑邊行 區家麟筆耕抗荒謬

明報記者 羅嘉凝

邀約訪問區家麟時，他突然表明自己翌日將「斷網」失聯，見面時才知道他原來晨早和朋友去了火石洲泳綑。他5、6年前愛上這項運動，「很多人不喜歡，因為要穿行山鞋游水，又要著救生衣行山」，但他享受爬完山可跳下水解暑，大浪中靠自己爬上岸，擦傷少不免，但他說玩得多了，知道怎樣避免受傷。

近五六年愛「泳綑」

知道如何免受傷

區家麟不是運動員，他是一個文人，1990年代大學畢業後，做過無綫電視新聞部記者，後成為新聞及資訊部公共事務科監製，曾負笈美國史丹福大學，再回港進修，成為傳播學哲學博士。最初他經營自己的網誌，至2010年離開無綫後，開始發表文章，初時寫遊記，後來寫傳媒、時事，「看見荒謬事每日出現，變到愈寫愈多」，而他的初衷是要揭露荒謬，讓大家可以基於事實及正確推論去討論事情。

多年來在報章有專欄，區家麟一直很放心寫時事，因他自覺政治取態保守，屬「和理非之中的和理非」。惟近日「和理非」亦被指是「赤祼祼的幫兇」，駐港國安公署署長鄭雁雄提到「唯有鬥爭、唯有法辦」，不少評論人封筆、收口，但區家麟稱「當社會荒謬到已經無以復加時，我接受不到自己在這時停手」。當荒謬氾濫，他會有一種窒息的感覺，但風大雨大時，他只希望泳術更精，日子艱難時，他希望眼界更敏銳。

指官方對假新聞定義屬「火星」

現實卻是一潭濁水，他每次落筆寫評論，首要困難就是會質疑繼續理性分析與討論的意義何在，「現在的政府根本不講理性，很多讀者亦覺得講道理無用，但當社會各人不再講道理，大家就像火星人與地球人對話，我很難想像這個社會有進步」，理性的文字成了收視「毒藥」，自己就像個大傻瓜，寫完的文章無人理，寫着寫着，甚至開始重複。

寫評論的第二大難關，區家麟說只是掌權者稍一不悅，就可以拿着那些評論文章，稱之為假新聞、煽動，他形容官方對「假新聞」定義是屬於「火星的」，即是任其定義。他說：「基本上每個重視言論自由的人都要有心理準備會被捕。」

區家麟自言強項是無包袱、不用供樓或供養子女，生活簡單。他指早在2004年全國人大常委會釋法，政改三部曲變成五部曲，他就意識法例在這國家根本無意思，亦感到那是2003年50萬人上街遊行反抗的結果，因此他在2019年見示威者包圍警察總部，已料到政權「不會原諒我們」。

記者的紀錄維繫記憶

記憶是以後互勉的動力

近月一批批港人移民，區家麟堅持留在香港見證這個時代，「當一個地方發生災難，人人逃命，做記者反而會行番轉頭走到災難現場，正因為這地方發生一場災難，所以我更要留低」。他表示記者就是要做時代的見證人，「當所有人連記憶都遺忘了，那就真正無得救，記者的紀錄可維繫一些記憶，那些記憶是以後大家互相激勵的動力」。

稱港快有諾貝爾獎得主

「未死心的人創造力會爆發」

區家麟說大家過去太安樂，現在悠長假期已經結束，「我覺得香港很快會有諾貝爾獎得主，我相信在艱難時刻，每一個仍留在香港、仍未死心的人，創造力和堅韌的毅力將會爆發」。憂患會催生最好的報道與創意，他希望各人即使不是肩負起挑戰，亦要一同見證社會轉變。

區家麟去年7月撰寫的〈暗湧潛行 巨浪滔天〉一文，早已為當今時勢下了一個很好的註腳：「人們說，綑邊很危險；現在，呼吸很危險、說話很危險、寫文章也很危險。置於險地而後生，是新時代的課」。