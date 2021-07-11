李家超：判斷區議員是否效忠 不限「負面清單」 稱倘不同意DQ可法律抗辯

昨至少16人請辭 近半議席懸空

政府向傳媒放風會追討上任至今薪酬後，區議員辭職潮未止，昨日再有最少16名區議員表態請辭（見表）。經歷區議員辭職潮，最少有214個區議會議席懸空，佔全體議席近一半，當中中西區及黃大仙區僅餘4名議員在任，南區亦只餘5人在任。

李家偉稱已離港 不辭職欲助更多人

昨辭職的區議員包括因民主派初選案被控顛覆國家政權、獲准保釋的民協何啟明，他稱「基於眾所周知的原因」已去信民政事務總署辭職。觀塘區議會主席蔡澤鴻亦辭職。現時18區最少13名區會正、副主席辭職。

屯門區議員李家偉未有辭職，但昨於facebook明言現時已身處海外。他表示，經歷民主派初選案大搜捕後，自己被跟蹤、遭官媒點名次數愈見頻繁，出於安全考慮離港。他稱無選擇辭職，是因冀被DQ（撤銷資格）前善用身分、幫助更多人；辦事處在7月前會繼續運作，冀以區議員身分助流亡者申請政治庇護、入學等。

被問區會能運作否 李：政府多渠道諮詢

被問到若大批區議員辭職或遭DQ，區議會可否正常運作，李家超稱區議會是諮詢組織，但政府有不同渠道諮詢，舉例他每日接收很多信件、電郵，地區亦有不少諮詢組織，亦可通過傳媒得悉資訊，「諮詢是多元、不同渠道的」。

基本法委員會副主任譚惠珠昨出席活動後會見傳媒，被問到認為政府應否釐清近日傳聞，她稱作為公職人員便需要宣誓效忠、擁護《基本法》，因他們是由納稅人支薪，政府亦會諮詢其意見。

她稱DQ公職人員與《基本法》104條的釋法一致，在港並非新鮮事，若被DQ亦可訴諸法庭。被問到大批助理會失業，譚稱以往立法會亦曾發生同樣問題，但結果亦可處理。