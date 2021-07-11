多國高官違防疫辭職 蔡子強：港府無選舉壓力

赴9人飯局 約旦兩高官下台

約旦時任內政部長Samir Mobeideen和時任司法部長Bassam Talhouni今年2月被揭發出席一個9人飯局，違反最多只能6人聚餐的規定，以及出席一個超出20人限制的活動，雙雙辭職。

時任歐盟貿易專員Phil Hogan去年被發現在愛爾蘭出席一個逾80人的高球晚宴，超出室內聚會最多只能50人的限制，以及抵達愛爾蘭後沒檢疫足14日，要辭職。

英衛生大臣、顧問皆涉違令辭任

在英國，時任衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）今年6月被揭發與女顧問在辦公室擁吻，違反要與非同住者保持兩米社交距離的規定，最終辭職。政府時任顧問Neil Ferguson去年亦因女友在封城期間到訪其家而辭職。蘇格蘭時任首席醫療官Catherine Calderwood去年被發現違反禁足令，於周末到訪距離寓所1小時車程的另一寓所，也要辭職。

新西蘭時任衛生部長David Clark去年因帶家人到海灘違反禁足令而辭職。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，外國政府尤其是民選政府，需顧及公眾觀感、回應民意，若當地疫情嚴重，官員違反防疫限制後果更嚴重；反觀在香港，政府沒有選舉壓力，不用回應民意。他又說，違反限聚令在本港不算非常嚴重的違法行為，通常是罰款，違反限聚令官員未至於要辭職，但更關注利益衝突等問題。