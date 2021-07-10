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2021年7月10日星期六
港聞二
渣馬料10月辦 須齊針名額減3/4 上限1.85萬人 「流水式」起步
消息：研接種者打第三針 或可自選哪款 許樹昌稱言之過早：未知抗體水平「最低要求」
近月9宗輸入個案早打針 議員質疑「縮檢疫政策」增風險
針後心肌炎累計7宗 最少5涉復必泰
2025年擬禁即棄膠餐具 未定減塑目標 環團稱步伐慢 未回應疫下外賣增
全球走塑香港落後 內地今年禁售禁產發泡膠餐具
業界稱替代餐具最少貴一倍 飯店老闆：生意無得做
約滿港大無續約 陳文敏改任客座教授
行人隧道寫字祭「烈士」 兩人涉刑毁被捕
八大校董會校委會主席發聲明 批悼兇徒罔顧法紀
再75區議員辭職 兩日153 梁翊婷留任：冀繼續堅持
唐英傑方專家：「光復」不必然推翻政權 官裁表證成立 辯方引《元史》稱字眼可解穩祖業
「八區開花」兩人集結罪脫 官斥警「擺明講大話」
鄒幸彤保釋覆核被拒 旁聽者喊撐住
反明日大嶼論壇「搶咪」 城大生認集結襲擊
未獲准映證 場地反口拒租 影意志停放《短片馬拉松》
深水埗躉船起火冒濃煙 消防3喉救熄
槍殺姨舅案 控方醫生：被告沒重度抑鬱及精神分裂
擬修例打擊起底 私隱專員籲網上平台勿過慮
大館塌牆結構脆弱 暫停復修 馬會：基於公眾安全 無法按原先方案復修
為幼子升學欠債 搶金舖200萬金飾 男子打劫囚8年 官讚「成功父親」籲勿放棄
歐國盃尾聲 警破外圍波涉款1.2億
油價被批「加快減慢」 環境局：不會干預油公司定價
LOTR將停 7月20日起須持BNO簽證
港鐵外判工涉偷站內200樣本包轉售
黃照達漫畫
【Emily】網民促李梓敬叫犯聚官員下台 去年轟陳淑莊酒吧聚會 搞聯署促辭職
【Emily】港台擬黃金時段播內地劇《號手就位》 火箭軍做題材 一周播7日
【Emily】郭榮鏗做哈佛研究員
【Emily】區議員離職 物資派街坊
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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