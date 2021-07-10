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油價被批「加快減慢」 環境局：不會干預油公司定價

【明報專訊】立法會經濟發展事務委員會昨討論本港車用燃油價格，環境局表示政府不會干預燃油價格，而過去一年私家車用的無鉛汽油進口價每公升上升1.6元，零售價上升1.9元，環境局認為兩者相若。

多名議員批評政府沒有監管油價經常「加快減慢」、減幅太小的問題；汽車業界不滿政府未有設立機構監管油價，放任油公司延誤減價日期，令使用者捱貴油。

黃錦星稱減油價不利新能源車

環境局長黃錦星表示，本港油價按油公司的商業原則和成本釐定，政府不會干預，但會確保提高價格透明度；並稱當局無理由以降低燃油價格為目標，因降低駕駛成本會刺激私家車增長、加劇路邊空氣污染等，亦不利發展新能源車輛。

環境局副秘書長伍江美妮補充說，無鉛汽油近年進口價及零售價上升幅度相若，過去一年進口價每公升上升1.6元，零售價上升1.9元，油公司亦會提供折扣。

經民聯立法會議員盧偉國批評，國際油價下降時，本港燃油價格跟隨的減幅太小，加快減價慢，質疑政府未有分析油價是否合理，批評政府是「為油公司講說話」。

香港汽車會會長李耀培回覆本報稱，雖然近年零售油價較以往貼近進口價，但油公司經常延遲減價日期，賺取更多利潤，他不滿政府沒有設立機構監管油價，令使用者經常捱貴價。他續稱，因政府未建立完善公共交通網絡，市民需以車代步，政府應盡力監察油價。

汽車交通運輸業總工會的資深的士司機杜燊棠不滿石油氣價格升幅，稱油價佔的士經營成本約兩成，負擔甚重，要求政府監管油價，或向業界提供補貼。

消委會：望油公司披露更多數據

消委會回覆本報稱，油公司直接減價是最理想的，促請油公司作為負責任的企業，披露更多成本和銷售數據，並建議市民在「油價資訊通」網站查閱各公司油價。

相關字詞﹕汽車交通運輸業總工會 香港汽車會 環境局 立法會 汽車 油價

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