歐國盃尾聲 警破外圍波涉款1.2億

有組織罪案及三合會調查科C組總督察張兆樂表示，警方於歐國盃舉行期間進行名為「點睛」的反外圍賭博活動，繼上月20日首輪行動拘捕18人及檢取800萬元現金後，前日凌晨再展開第二輪行動，掃蕩九龍及新界3個處所，包括一間被用作收受賭注中心的紅磡酒店房間。

警拘3人 檢逾1000萬現金

行動中，警方以涉嫌營辦處所作收受賭注用途罪及收受賭注罪拘捕3名男子，年齡26至38歲，包括1名主腦及2名骨幹成員，並搜獲逾1000萬元現金，為近年同類案件中檢獲現金數量最多。

警料每月投注額逾千萬

涉事投注中心有黑幫背景，已營運1年，每逢足球賽事日均會開賭，主腦操控骨幹成員營運投注中心及收取賭款，賭客一般透過電話或社交媒體落注，再以現金交收，增加警方追蹤難度。

行動中，警方檢獲逾1.2億元的投注紀錄、大量電話、電腦、點鈔機、銀行文件等，相信每月投注額逾1000萬元。

被問及該投注中心於歐國盃尾聲才被破獲，張兆樂未有正面回應是否有調查困難，強調警方已於賽事展開前有不同行動，會致力打擊外圍賭波集團。