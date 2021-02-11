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為幼子升學欠債 搶金舖200萬金飾 男子打劫囚8年 官讚「成功父親」籲勿放棄

【明報專訊】一名五旬男子因供養幼子到海外升學而欠債，去年2月不堪財政壓力，持氣槍打劫旺角「六福珠寶」一間分行。他搶去近200萬元金飾後逃走，其間咬傷店員左手，被店員及休班警合力制服。被告早前承認搶劫及襲擊致造成身體傷害共兩罪，昨於高等法院判囚8年。法官判刑後表示，被告養育3名兒子長大，是成功的父親，寄語「今日唔係世界末日，請你唔好放棄」。

潑易燃液 氣槍指嚇職員

控方案情指，被告李伯榮（53歲）當日闖入涉事珠寶店，將易燃液體潑向珠寶飾櫃，並向店員表示會着火。不久，被告以彈簧氣槍指嚇店員交出總值約195萬元的金飾，將金飾放入袋後逃走。數名店員和一名休班警上前追截，被告咬傷男店員的左手，令店員手部擦傷。

求情稱失業染賭癮輸積蓄

辯方求情稱，被告與妻子育有3個兒子，較年長的兩個兒子任職建築師和社工，幼子早前在英國升學；為了支持幼子留學的開支，被告向財務公司借貸約16萬元，所以經常被追債。

辯方透露，被告原本為運輸工人，前年因經濟不景而失業，染上賭癮並輸掉所有積蓄，他當日在珠寶店外徘徊，因為收到追債電話才衝動行劫。

暫委法官游德康判刑時指，被告背景值得同情，但他攜帶氣槍和天拿水是有計劃犯案，「如果唔係店員和休班警的勇氣，被告可能成功帶金飾逃走」，判被告入獄8年。游官提到，假設被告在囚表現良好，5年後可能服刑完畢，又稱「你（被告）大仔有高尚職業，二仔份工有意義」，證明被告是好父親。游官勉勵被告不要放棄，「你還押的日子，家人一定好困難，但你要相信自己教出來的3個孩子，可以係困境下好好生存，亦有能力照顧你媽媽和太太」。

【案件編號：HCCC358/20】

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