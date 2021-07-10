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大館塌牆結構脆弱 暫停復修 馬會：基於公眾安全 無法按原先方案復修

【明報專訊】法定古蹟中環前中區警署（大館）第四座外牆，在2016年5月活化工程期間倒塌。管理大館的賽馬會文物保育有限公司經評估後提出修復計劃。馬會昨日表示，按最新評估顯示，與2019年時制定的復修方案比較，第四座的建築結構較當時評估脆弱，基於公眾安全，無法按原先的方案復修，復修工程的前期準備工作需暫停，並重新檢視2016年時呈交的8個復修選項。

馬會表示，在2020年6月至12月為中區警署建築群已婚督察宿舍（第四座）進行復修工程的前期準備工作期間，檢測到建築物移動的數據，工程即時暫停，馬會通報有關政府部門，並實施加固措施等後，獲有關部門同意，前期準備工作重新啟動。其後馬會委託一隊由本地及國際工程、保育及具磚砌建築經驗的專家團隊，重新評估第四座的情况。

經過6個月調查後，專家團隊發現第四座的建築結構較2019年制定復修方案時的評估脆弱，復修工程風險較原先方案所預期的為高，基於公眾安全，原先的復修方案無法繼續。馬會表示，已將有關報告，包括建築物移動的詳細報告，以及結構工程師和磚砌建築專家的技術報告呈交古蹟辦及文物保育專員辦事處。馬會將重新檢視於2016年呈交古諮會的8個復修選項。

重新檢視2016年8個復修選項

第四座是中區警署建築群活化計劃下，最後一幢未完成復修的歷史建築，在2016至2018年期間，就多項初步的復修建議諮詢意見，在2018年9月整合為一個復修方案，至2019年制訂的復修方案，建議一系列結構加固措施。

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