槍殺姨舅案 控方醫生：被告沒重度抑鬱及精神分裂

被告還押小欖期間 完成3大學課程

辯方證人、精神科醫生黃以謙繼續接受控方盤問。控方指被告還押小欖其間曾報讀3個大學課程，其中中文大學異常心理學及公開大學社會科學課程獲佳績，黃稱如中至重度抑鬱症病患者一年內沒受治療，不能夠完成相關課程。

控方證人、小欖精神病治療中心精神科顧問醫生雷聲響供稱，由2018年7月至2020年8月間與被告會面70次，首次見被告時其精神狀態欠佳，最後一次見被告時情緒穩定，被告從沒提及有吸毒習慣或出現幻覺，亦沒說開槍的事。

雷聲響說，被告在案發前一個月曾入急症室，當時醫生稱她表現焦慮，但否認出現幻覺，亦沒自殺傾向。根據雷的觀察，認為被告還押初時沒嚴重抑鬱情况，他分析指案發時如患重度抑鬱症或精神分裂，情况或會惡化，症狀亦不會完全消失，故案發時不可能患有此兩種病，認為只是悲哀的情緒。

他又透露被告仍有夢想，一心想成為建築師，又十分關注健康，自言只吃雞及魚。認為當被告回想起母親的死或承受的苦，便會強烈指控姨舅，但閱讀姨舅的口供後便會態度軟化。

雷稱，受冰毒影響者會不能站穩，或大聲說話及「郁手郁腳」，然而被告沒有上述情况，故認為即使案發時受冰毒影響都不是大程度受影響。聆訊於下周一（12日）續。

【案件編號：HCCC 272/19】