未獲准映證 場地反口拒租 影意志停放《短片馬拉松》

影意志斥「拖延戰術」軟性阻放映

影意志影院昨於facebook發帖文稱，6月8日將《香港短片馬拉松》內的7部短片的電檢准映證申請呈交至電影、報刊及物品管理辦事處，同月25日其中5部短片已獲准映證，但其餘兩部短片至昨日仍未有結果，批評處方「一味使用拖延戰術，期望軟性阻止某些類別的電影上映」，並稱類似情况在《電影檢查條例》加入考慮國家安全要素後已非首例，嚴重影響創作自由。

《立場新聞》報道未獲准映證的兩部短片是《天暗亦明》和《出去》，前者講述主角「從香港孤身渡台，寄人籬下倍添鄉愁」，後者關於「冷氣軍師」在「元朗黑夜」兩星期後被女友召喚上街的經歷。

除了准映證問題，影意志表示6月初向饒宗頤文化館表示希望租用場地放映《香港短片馬拉松》，經連串溝通、場地視察及支付場地租金，至本周一文化館要求快速提交電檢准映證才核實場地租用，翌日影意志發送已獲得的准映證，惟文化館當晚稱「經慎重考慮，認為有關活動並不適宜在本館進行」，單方面取消影意志場地租用。

引述報刊辦稱檢片申請資料有誤

影意志稱緊急安排其他私人場地放映以及通知觀眾，惟昨「收到消息指有人向私人場地表示因為場地沒有娛樂牌照，如果活動如期舉行會通知食環署」，故無奈取消放映，門票全額退款。影意志又稱，昨收到電影報刊辦電郵表示，「檢片申請表格上提供的放映場地資料明顯有誤」，故拒絕處理餘下兩部短片。

影意志嚴正要求電影、報刊及物品管理處交代相關決定詳情，以及香港電影發展局、藝發局跟進打壓本地合法藝術團體、合法放映、創作自由的局面，並重申只想正常放映不同香港本地電影。

電影報刊辦拒評個別事件

饒宗頤文化館稱不回應

電影報刊辦回覆稱不評論個別事件，而一般若影片實際上映安排與送呈人申請時提交資料不符，電影檢查監督發出的核准證明書或豁免證明書將不適用，送呈人須繳回已豁免費用；至於仍處理的影片，電影報刊辦檢查員會退回送呈人更正資料。饒宗頤文化館則表示不作回應。