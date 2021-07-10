港聞

港聞二

未獲准映證 場地反口拒租 影意志停放《短片馬拉松》

【明報專訊】反修例紀錄片《理大圍城》發行商影意志影院早前遭藝發局終止第三年的年度資助，決定自資於7月10日在饒宗頤文化館演藝廳舉行《香港短片馬拉松》放映，至昨日兩部短片未獲批電檢准映證，影意志稱饒宗頤文化館單方面取消場地租用，稱放映「面對各方面打壓阻攔，一波三折下被迫取消」，安排全額退款。

影意志斥「拖延戰術」軟性阻放映

影意志影院昨於facebook發帖文稱，6月8日將《香港短片馬拉松》內的7部短片的電檢准映證申請呈交至電影、報刊及物品管理辦事處，同月25日其中5部短片已獲准映證，但其餘兩部短片至昨日仍未有結果，批評處方「一味使用拖延戰術，期望軟性阻止某些類別的電影上映」，並稱類似情况在《電影檢查條例》加入考慮國家安全要素後已非首例，嚴重影響創作自由。

《立場新聞》報道未獲准映證的兩部短片是《天暗亦明》和《出去》，前者講述主角「從香港孤身渡台，寄人籬下倍添鄉愁」，後者關於「冷氣軍師」在「元朗黑夜」兩星期後被女友召喚上街的經歷。

除了准映證問題，影意志表示6月初向饒宗頤文化館表示希望租用場地放映《香港短片馬拉松》，經連串溝通、場地視察及支付場地租金，至本周一文化館要求快速提交電檢准映證才核實場地租用，翌日影意志發送已獲得的准映證，惟文化館當晚稱「經慎重考慮，認為有關活動並不適宜在本館進行」，單方面取消影意志場地租用。

引述報刊辦稱檢片申請資料有誤

影意志稱緊急安排其他私人場地放映以及通知觀眾，惟昨「收到消息指有人向私人場地表示因為場地沒有娛樂牌照，如果活動如期舉行會通知食環署」，故無奈取消放映，門票全額退款。影意志又稱，昨收到電影報刊辦電郵表示，「檢片申請表格上提供的放映場地資料明顯有誤」，故拒絕處理餘下兩部短片。

影意志嚴正要求電影、報刊及物品管理處交代相關決定詳情，以及香港電影發展局、藝發局跟進打壓本地合法藝術團體、合法放映、創作自由的局面，並重申只想正常放映不同香港本地電影。

電影報刊辦拒評個別事件

饒宗頤文化館稱不回應

電影報刊辦回覆稱不評論個別事件，而一般若影片實際上映安排與送呈人申請時提交資料不符，電影檢查監督發出的核准證明書或豁免證明書將不適用，送呈人須繳回已豁免費用；至於仍處理的影片，電影報刊辦檢查員會退回送呈人更正資料。饒宗頤文化館則表示不作回應。

上 / 下一篇新聞

渣馬料10月辦 須齊針名額減3/4 上限1.85萬人 「流水式」起步
渣馬料10月辦 須齊針名額減3/4 上限1.85萬人 「流水式」起步
消息：研接種者打第三針 或可自選哪款 許樹昌稱言之過早：未知抗體水平「最低要求」
消息：研接種者打第三針 或可自選哪款 許樹昌稱言之過早：未知抗體水平「最低要求」
近月9宗輸入個案早打針 議員質疑「縮檢疫政策」增風險
近月9宗輸入個案早打針 議員質疑「縮檢疫政策」增風險
針後心肌炎累計7宗 最少5涉復必泰
針後心肌炎累計7宗 最少5涉復必泰
2025年擬禁即棄膠餐具 未定減塑目標 環團稱步伐慢 未回應疫下外賣增
2025年擬禁即棄膠餐具 未定減塑目標 環團稱步伐慢 未回應疫下外賣增
全球走塑香港落後 內地今年禁售禁產發泡膠餐具
全球走塑香港落後 內地今年禁售禁產發泡膠餐具
業界稱替代餐具最少貴一倍 飯店老闆：生意無得做
業界稱替代餐具最少貴一倍 飯店老闆：生意無得做
約滿港大無續約 陳文敏改任客座教授
約滿港大無續約 陳文敏改任客座教授
行人隧道寫字祭「烈士」 兩人涉刑毁被捕
行人隧道寫字祭「烈士」 兩人涉刑毁被捕
八大校董會校委會主席發聲明 批悼兇徒罔顧法紀
八大校董會校委會主席發聲明 批悼兇徒罔顧法紀
再75區議員辭職 兩日153 梁翊婷留任：冀繼續堅持
再75區議員辭職 兩日153 梁翊婷留任：冀繼續堅持
唐英傑方專家：「光復」不必然推翻政權 官裁表證成立 辯方引《元史》稱字眼可解穩祖業
唐英傑方專家：「光復」不必然推翻政權 官裁表證成立 辯方引《元史》稱字眼可解穩祖業
「八區開花」兩人集結罪脫 官斥警「擺明講大話」
「八區開花」兩人集結罪脫 官斥警「擺明講大話」
鄒幸彤保釋覆核被拒 旁聽者喊撐住
鄒幸彤保釋覆核被拒 旁聽者喊撐住
反明日大嶼論壇「搶咪」 城大生認集結襲擊
反明日大嶼論壇「搶咪」 城大生認集結襲擊
深水埗躉船起火冒濃煙 消防3喉救熄
深水埗躉船起火冒濃煙 消防3喉救熄
槍殺姨舅案 控方醫生：被告沒重度抑鬱及精神分裂
槍殺姨舅案 控方醫生：被告沒重度抑鬱及精神分裂
擬修例打擊起底 私隱專員籲網上平台勿過慮
擬修例打擊起底 私隱專員籲網上平台勿過慮
大館塌牆結構脆弱 暫停復修 馬會：基於公眾安全 無法按原先方案復修
大館塌牆結構脆弱 暫停復修 馬會：基於公眾安全 無法按原先方案復修
為幼子升學欠債 搶金舖200萬金飾 男子打劫囚8年 官讚「成功父親」籲勿放棄
為幼子升學欠債 搶金舖200萬金飾 男子打劫囚8年 官讚「成功父親」籲勿放棄
歐國盃尾聲 警破外圍波涉款1.2億
歐國盃尾聲 警破外圍波涉款1.2億
油價被批「加快減慢」 環境局：不會干預油公司定價
油價被批「加快減慢」 環境局：不會干預油公司定價
LOTR將停 7月20日起須持BNO簽證
LOTR將停 7月20日起須持BNO簽證
港鐵外判工涉偷站內200樣本包轉售
港鐵外判工涉偷站內200樣本包轉售
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】網民促李梓敬叫犯聚官員下台 去年轟陳淑莊酒吧聚會 搞聯署促辭職
【Emily】網民促李梓敬叫犯聚官員下台 去年轟陳淑莊酒吧聚會 搞聯署促辭職
【Emily】港台擬黃金時段播內地劇《號手就位》 火箭軍做題材 一周播7日
【Emily】港台擬黃金時段播內地劇《號手就位》 火箭軍做題材 一周播7日
【Emily】郭榮鏗做哈佛研究員
【Emily】郭榮鏗做哈佛研究員
【Emily】區議員離職 物資派街坊
【Emily】區議員離職 物資派街坊