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「八區開花」兩人集結罪脫 官斥警「擺明講大話」

【明報專訊】前年11月10日「八區開花」示威，消防員及無業漢在旺角被捕，分別被指在馬路上踢磚及參與堵路。兩人否認同一項非法集結及各一項在非法集結中使用蒙面物品罪，昨於區域法院被裁定全部不成立。法官葉佐文表示，警員供辭「擺明講大話」，更稱已有片段清楚顯示其中一名警長向無業漢「跪頸」，鐵證如山卻不承認，直斥警長「吹牛」，毫無誠信。

控方反對訟費申請

「戴口罩招嫌」 官：警也戴

兩名被告分別是無業的王若詩（46歲）及消防員陳瑞文（49歲），原同被控在旺角彌敦道與山東街一帶參與非法集結，以及在非法集結中使用蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

控方一度反對被告陳瑞文的訟費申請，稱他當時戴着口罩站近非法集結地點是自招嫌疑。葉官斥「有啲警察都戴口罩，好明顯佢哋都怕催淚煙啦，其他人怕催淚煙戴口罩就有嫌疑，點解可以咁double standard（雙重標準）㗎？」最後批准陳瑞文的訟費申請。

葉官表示，控方未能證明王若詩有與他人堵路，案發時王的袋內雖有索帶，但沒證據指當晚有人用索帶作堵路工具。而王被捕時戴有手套，葉官稱「徒手都可以用雜物堵路啦」。

片段證跪頸 批警無誠信拒認

葉官續說，呈堂片段顯示王在山東街慢跑時，右前方有一名疑似穿警察制服的人，王沒有避開，反而與他一同跑前，直至與警長林國強相遇才「掉頭走」。葉官表示，當時林警長用長槍指着王的身體，王另一邊有3名警察正處理另一嫌疑人，走近或被控阻差辦公，如此情况下「掉頭走」也屬人之常情，不同意控方所指是逃匿。

葉官又稱片段清楚顯示林警長以左膝跪落王的頸上，鐵證如山卻不承認，反稱自己是不小心，葉官直斥警長「擺明係一個吹牛嘅人」，毫無誠信可言，最後裁定王若詩所涉兩罪不成立。

多遺漏紀錄 亂檢證據毁價值

另一名警長林志培曾稱，另一被告陳瑞文案發時頸上掛有泳鏡，但因要檢取證物而替他取下，負責拍攝警員則稱，陳在還原證物的拍攝時拒絕將泳鏡掛頸，但遺漏紀錄。葉官表示，林警長明知要將被告轉交另一警員，但就檢取陳的泳鏡，毁滅證據價值，「無可能咁蠢，如果講到咁蠢，即係講大話」。

葉官又批評警員多處遺漏紀錄要項，「擺明講大話」，不排除被告頸上掛有泳鏡之說是用作增強證供的方法，亦裁定陳瑞文所涉兩罪不成立。

【案件編號：DCCC 259/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 區域法院 禁蒙面法 非法集結 消防員 八區開花 反修例運動

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