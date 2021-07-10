港聞

港聞二

唐英傑方專家：「光復」不必然推翻政權 官裁表證成立 辯方引《元史》稱字眼可解穩祖業

【明報專訊】《港區國安法》首案唐英傑案的審訊昨進入第10天，法庭裁定表證成立，被告唐英傑選擇不自辯，辯方傳召兩名專家證人之一、港大政治與公共行政學系教授李詠怡作供，解讀「光時」口號。她說「光復」不一定指推翻政權，過往「光復」行動旨在回復公共秩序。雖然口號常見於反修例示威，但反修例運動本質是「無大台」和去中心化，導致口號意思充滿歧義，不同人有不同解讀，與「香港獨立」沒強烈關係。

控方質疑非史家 官：多角解讀

控方起初反對辯方傳召李詠怡及另一專家、中大新聞與傳播學院長李立峯作供，稱兩人非歷史學家。法官彭寶琴反駁，口號不止有一個角度解讀，辯方提供的是不同觀點，最終由法庭決定給予雙方專家的證供多少比重，認為控方的反對沒基礎。

李詠怡作供稱，報告由她和李立峯共同撰寫，採用結合政治科學、傳播學及文化研究的跨學科研究方法。她說，因為「光時」口號用於選舉活動及示威，這些現象正是政治科學的研究對象；報告包含的數據包括中大傳播與民意調查中心於2019年社會運動期間所做的問卷調查及訪談，亦有分析連登討論區的帖文。

就「光復」一詞，她稱字典翻譯為「recover、regain」，其報告引用《元史．陳祖仁傳》「自古人君，不幸遇艱虞多難之時，孰不欲奮發有為，成不世之功，以光復祖宗之業」，稱該說話的用意是提醒皇帝要努力得民心，否則皇家的祖業便不保，可見光復不必然代表推翻政權。至於「革命」一詞，她認為有改變政治制度和人們認為的重大改變的兩重意思，「時代革命」即當下時代的重大改變。

「光復上水」英文媒體譯reclaim 旨在回復公共秩序

李解釋，「光復」一詞在2012至2016年間為香港人熟知，當時多區出現如「光復上水」般的反水貨客行動，英文媒體均將「光復」翻譯為「reclaim」，當中的示威者只是爭取回復公共空間的秩序，並非推翻政權。「光時」口號於2019年7月重現於反修例運動，她認為有兩個原因，一是7月出現「光復上水」、「光復屯門公園」示威，「光復」開始成為示威者詞語；二是7．21事件帶來巨大社會憤怒，人們當時要以新口號表達憤怒。

統計連登 光復、港獨無強烈關係

她指出，反修例運動有別以往的社會運動，本質是「無大台」、無領袖、去中心化，口號充滿歧義（ambiguity）。從連登討論區的帖文統計，她發現「五大訴求」與「香港獨立」一同出現的次數，比「光復香港」或「時代革命」與「香港獨立」一同出現的次數高，可見「光時」與港獨並無強烈關係。

李詠怡批評，控方專家劉智鵬引用歷史解釋口號有分裂國家意思，只是機械式理解。她又反駁劉，梁天琦當年在造勢大會說「選票就是子彈」，是引用美國民運者Malcolm X於1964年《選票還是子彈》的演說​，這個比喻是呼籲群眾投票，非有武力推翻政權之意。

【案件編號：HCCC280/20】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕恐怖活動罪 煽動他人分裂國家罪 劉智鵬 李詠怡 光復香港　時代革命 表證成立 唐英傑 港區國安法

上 / 下一篇新聞

渣馬料10月辦 須齊針名額減3/4 上限1.85萬人 「流水式」起步
渣馬料10月辦 須齊針名額減3/4 上限1.85萬人 「流水式」起步
消息：研接種者打第三針 或可自選哪款 許樹昌稱言之過早：未知抗體水平「最低要求」
消息：研接種者打第三針 或可自選哪款 許樹昌稱言之過早：未知抗體水平「最低要求」
近月9宗輸入個案早打針 議員質疑「縮檢疫政策」增風險
近月9宗輸入個案早打針 議員質疑「縮檢疫政策」增風險
針後心肌炎累計7宗 最少5涉復必泰
針後心肌炎累計7宗 最少5涉復必泰
2025年擬禁即棄膠餐具 未定減塑目標 環團稱步伐慢 未回應疫下外賣增
2025年擬禁即棄膠餐具 未定減塑目標 環團稱步伐慢 未回應疫下外賣增
全球走塑香港落後 內地今年禁售禁產發泡膠餐具
全球走塑香港落後 內地今年禁售禁產發泡膠餐具
業界稱替代餐具最少貴一倍 飯店老闆：生意無得做
業界稱替代餐具最少貴一倍 飯店老闆：生意無得做
約滿港大無續約 陳文敏改任客座教授
約滿港大無續約 陳文敏改任客座教授
行人隧道寫字祭「烈士」 兩人涉刑毁被捕
行人隧道寫字祭「烈士」 兩人涉刑毁被捕
八大校董會校委會主席發聲明 批悼兇徒罔顧法紀
八大校董會校委會主席發聲明 批悼兇徒罔顧法紀
再75區議員辭職 兩日153 梁翊婷留任：冀繼續堅持
再75區議員辭職 兩日153 梁翊婷留任：冀繼續堅持
「八區開花」兩人集結罪脫 官斥警「擺明講大話」
「八區開花」兩人集結罪脫 官斥警「擺明講大話」
鄒幸彤保釋覆核被拒 旁聽者喊撐住
鄒幸彤保釋覆核被拒 旁聽者喊撐住
反明日大嶼論壇「搶咪」 城大生認集結襲擊
反明日大嶼論壇「搶咪」 城大生認集結襲擊
未獲准映證 場地反口拒租 影意志停放《短片馬拉松》
未獲准映證 場地反口拒租 影意志停放《短片馬拉松》
深水埗躉船起火冒濃煙 消防3喉救熄
深水埗躉船起火冒濃煙 消防3喉救熄
槍殺姨舅案 控方醫生：被告沒重度抑鬱及精神分裂
槍殺姨舅案 控方醫生：被告沒重度抑鬱及精神分裂
擬修例打擊起底 私隱專員籲網上平台勿過慮
擬修例打擊起底 私隱專員籲網上平台勿過慮
大館塌牆結構脆弱 暫停復修 馬會：基於公眾安全 無法按原先方案復修
大館塌牆結構脆弱 暫停復修 馬會：基於公眾安全 無法按原先方案復修
為幼子升學欠債 搶金舖200萬金飾 男子打劫囚8年 官讚「成功父親」籲勿放棄
為幼子升學欠債 搶金舖200萬金飾 男子打劫囚8年 官讚「成功父親」籲勿放棄
歐國盃尾聲 警破外圍波涉款1.2億
歐國盃尾聲 警破外圍波涉款1.2億
油價被批「加快減慢」 環境局：不會干預油公司定價
油價被批「加快減慢」 環境局：不會干預油公司定價
LOTR將停 7月20日起須持BNO簽證
LOTR將停 7月20日起須持BNO簽證
港鐵外判工涉偷站內200樣本包轉售
港鐵外判工涉偷站內200樣本包轉售
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】網民促李梓敬叫犯聚官員下台 去年轟陳淑莊酒吧聚會 搞聯署促辭職
【Emily】網民促李梓敬叫犯聚官員下台 去年轟陳淑莊酒吧聚會 搞聯署促辭職
【Emily】港台擬黃金時段播內地劇《號手就位》 火箭軍做題材 一周播7日
【Emily】港台擬黃金時段播內地劇《號手就位》 火箭軍做題材 一周播7日
【Emily】郭榮鏗做哈佛研究員
【Emily】郭榮鏗做哈佛研究員
【Emily】區議員離職 物資派街坊
【Emily】區議員離職 物資派街坊