唐英傑方專家：「光復」不必然推翻政權 官裁表證成立 辯方引《元史》稱字眼可解穩祖業

控方質疑非史家 官：多角解讀

控方起初反對辯方傳召李詠怡及另一專家、中大新聞與傳播學院長李立峯作供，稱兩人非歷史學家。法官彭寶琴反駁，口號不止有一個角度解讀，辯方提供的是不同觀點，最終由法庭決定給予雙方專家的證供多少比重，認為控方的反對沒基礎。

李詠怡作供稱，報告由她和李立峯共同撰寫，採用結合政治科學、傳播學及文化研究的跨學科研究方法。她說，因為「光時」口號用於選舉活動及示威，這些現象正是政治科學的研究對象；報告包含的數據包括中大傳播與民意調查中心於2019年社會運動期間所做的問卷調查及訪談，亦有分析連登討論區的帖文。

就「光復」一詞，她稱字典翻譯為「recover、regain」，其報告引用《元史．陳祖仁傳》「自古人君，不幸遇艱虞多難之時，孰不欲奮發有為，成不世之功，以光復祖宗之業」，稱該說話的用意是提醒皇帝要努力得民心，否則皇家的祖業便不保，可見光復不必然代表推翻政權。至於「革命」一詞，她認為有改變政治制度和人們認為的重大改變的兩重意思，「時代革命」即當下時代的重大改變。

「光復上水」英文媒體譯reclaim 旨在回復公共秩序

李解釋，「光復」一詞在2012至2016年間為香港人熟知，當時多區出現如「光復上水」般的反水貨客行動，英文媒體均將「光復」翻譯為「reclaim」，當中的示威者只是爭取回復公共空間的秩序，並非推翻政權。「光時」口號於2019年7月重現於反修例運動，她認為有兩個原因，一是7月出現「光復上水」、「光復屯門公園」示威，「光復」開始成為示威者詞語；二是7．21事件帶來巨大社會憤怒，人們當時要以新口號表達憤怒。

統計連登 光復、港獨無強烈關係

她指出，反修例運動有別以往的社會運動，本質是「無大台」、無領袖、去中心化，口號充滿歧義（ambiguity）。從連登討論區的帖文統計，她發現「五大訴求」與「香港獨立」一同出現的次數，比「光復香港」或「時代革命」與「香港獨立」一同出現的次數高，可見「光時」與港獨並無強烈關係。

李詠怡批評，控方專家劉智鵬引用歷史解釋口號有分裂國家意思，只是機械式理解。她又反駁劉，梁天琦當年在造勢大會說「選票就是子彈」，是引用美國民運者Malcolm X於1964年《選票還是子彈》的演說​，這個比喻是呼籲群眾投票，非有武力推翻政權之意。

【案件編號：HCCC280/20】

明報記者

（港區國安法）