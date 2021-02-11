再75區議員辭職 兩日153 梁翊婷留任：冀繼續堅持

函林鄭促澄清 羅健熙：追薪違普通法精神

民主黨主席羅健熙昨去信特首林鄭月娥，稱對多達逾200人遭DQ的消息感到十分震驚，要求林太澄清，以免相當數量區議員誤信消息而辭職。他強調，要求區議員宣誓的修例於今年5月21日生效，普通法下條例生效前的行為應不受制約，若被DQ的區議員會被追討上任後的薪津，與普通法精神、《區議會條例》不符。

昨日再有大批區議員辭職，當中多人為區議會正、副主席，包括中西區區議會主席鄭麗琼、東區區議會主席黎志強及副主席趙家賢、深水埗區議會主席楊彧、油尖旺區議會副主席余德寶。

部分區民主派失過半主導權

兩日內最多區議員辭職的地區為沙田及黃大仙，分別多達17人辭職；南區區議會目前甚至只餘5人。民主派原在17區有過半主導權，多人辭職後，民主派在部分地區失過半主導權。以九龍城為例，該區原有15名民主派、10名建制派，在6名民主派辭職後，目前建制派過半。東區區議會副主席趙家賢辭職後，所有因初選案還押獄中的區議員均已辭職。

梁：若寧左勿右 如何達最佳管治

另一邊廂，有區議員表明留任。民主黨副主席梁翊婷、中委蘇逸恒昨表明留任。梁翊婷說，如有空間，冀繼續堅持，又稱中央領導人表明不欲議會「清一色」，辭職潮下會走向「清一色」、「鬥藍」，反問若寧左勿右、不給年輕人參與空間，如何達至最佳管治。被問到若出現大規模辭職潮，會否影響年底立法會參選意欲，她反問若遭DQ，又談何參選。