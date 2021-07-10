八大校董會校委會主席發聲明 批悼兇徒罔顧法紀

港大評議會「致敬」 教局稱相信校方適當處理

本報昨向港大查詢涉事學生需否接受紀律聆訊、校方會否以停學或開除學籍等懲處學生，港大稱就有關查詢無回覆。本報昨聯絡郭永皓，截稿前未獲回覆。

教育局回覆稱，港大學生會評議會及部分學生代表向疑兇表達「感激」及「致敬」，是非不分，須以嚴辭痛斥；任何人及團體不可用言論自由或學術自由為藉口，掩飾或美化暴力言論及行為。局方稱，學生紀律屬院校自主範疇，相信校方會適當處理；又指《港區國安法》生效後，大學應加強維護國家安全和防範恐怖活動，並開展國安教育，提高學生國家安全和守法意識。

港大學生會昨凌晨宣布評議會撤回「感激梁健輝」議案後，八大校董會或校委會主席昨早發聲明，強烈譴責恐怖主義及暴力行為，支持政府嚴肅查處恐怖主義和涉及暴力的活動。校董會或校委會是八大最高管治機構，主席由特首委任，港大現任校委會主席為李國章。

港大學生會3聯會發聲明沒與會投票

港大學生會文化聯會、學社聯會及體育聯會均有代表參與評議會，上述聯會昨凌晨在facebook發聲明，指沒參與討論涉事議案，部分代表當日亦沒與會投票，「對七月一號有包括公職人員在內的人士受傷深表同情，並譴責一切對公共安全有危害之行為」。

網上流傳圖片指香港總商會在《大公報》發聲明稱「將慎重考慮香港大學畢業生的聘用」。總商會昨日澄清沒就聘用港大畢業生一事在《大公報》刊聲明，譴責有關惡意行為蓄意誤導大眾，該會已就事件報警。大公文匯傳媒集團前日亦發聲明指該圖屬偽造，籲網民勿轉發。