行人隧道寫字祭「烈士」 兩人涉刑毁被捕

家中檢獲涉港獨文宣

水果香燭同為證物

警方指出，青山分區警員在兆安苑一帶反罪行巡邏時，發現一名男子在行人隧道牆上以箱頭筆寫上「梁健輝烈士 2021.7.1 RIP」字眼，另一男子以水果等祭品拜祭。警方上前以涉嫌刑事毁壞拘捕二人。兩人分別20及27歲，報稱學生及地產代理。警方其後在二人家中檢獲涉及「港獨」、反修例及反國安法的書籍、文宣及旗幟，包括寫有「光復香港 時代革命」的旗幟及揮春、「國安法滅港」貼紙，案中水果等祭品亦檢走作證物。

屯門警區刑事部總督察（調查）黃秀玲說，事件顯示有人美化及英雄化兇徒，歌頌及鼓吹孤狼式襲擊。她又說，宣揚、煽動及支持恐怖活動有可能違反煽動罪及國安法下的恐怖活動罪。被問及在家中收藏或展示「光時」旗幟是否違法，她稱警方「要調查意圖，要有意圖才可證明一些罪行」。

再拘一男涉網上煽動傷人

另外，警方昨再拘捕一名男子，涉嫌於刺警案翌日，在網上討論區發表言論，講解如何以刀襲警，違反煽惑他人意圖傷人罪和煽動意圖罪。

警方科技罪案組網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，7月1日的「孤狼式恐怖襲擊案」發生後，發現持續有人在網上鼓吹暴力，經調查後昨早在慈雲山拘捕一名36歲男子，他涉嫌於上周五（2日）在網上討論平台，發布涉及「使用刀的重要性、用什麼刀、向身體哪些部位攻擊、使用刀的角度、刀法的手法等等」，亦有提及「使用刀對付警察時，最好等佢哋一個人的時候」，涉嫌違反煽惑他人意圖傷人罪和煽動意圖罪，他昨日仍被扣查，警方正調查該段言論屬自創抑或轉載。警方在行動中檢獲兩部智能電話，沒有檢獲刀。

是次被捕男子是本周內第4名因在網上發表與刺警案相關言論被捕的人。本周日（4日），警方拘捕一男一女分別在Telegram及連登討論區發布涉殺警及縱火的帖文，二人已獲保釋。警方本周一（5日）在油麻地拘捕一名男子，他涉嫌上周五在網上討論平台發布在某些特定日子斬警察的言論。