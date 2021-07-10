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約滿港大無續約 陳文敏改任客座教授

【明報專訊】原為港大法律學院公法講座教授、現年62歲的陳文敏（圖），據悉早前合約屆滿後未有續約，港大法律學院網站顯示他現為「客座教授（adjunct professor）」。本報昨日向陳文敏查詢，至截稿前未獲回覆。有港大法律學院中人向本報稱，陳文敏是因家庭等各項原因選擇退休，目前雖轉任客座教授，但下學年仍未有教學課程安排。該人稱，陳文敏明年未必在港，若有時間會做研究，形容其安排較靈活。

學院中人：家庭等因素退休 明年未必在港

兼任形式教學 合約條款不同

陳文敏於2018年原申請在60歲後延任5年，其後獲批續約兩年，意味其合約在今年完結。陳文敏的合約於今年7月1日到期後，《南華早報》報道他並無續約，並引述消息稱，學院決定陳以兼任形式教學，但條款、待遇等與其原本合約有所不同。

評刺警案悼念後惹抨擊

七一刺警案發生後，對於官員批評市民獻花悼念死者，甚至稱可能違法，陳文敏曾稱「獻花悼念可能違法的說法牽強」，因悼念可出於同情或對政府不滿，與宣揚恐怖主義差距很大；並明言自己不同意以暴力解決問題、暴力行為應受譴責。陳文敏的言論其後遭官員連番狙擊，保安局長鄧炳強不點名稱「希望這位法律教授夜晚能夠瞓得着覺，因為你可能令到全香港充滿血腥」；政務司長李家超亦不點名批評，稱留意到有人淡化極端行為可能帶來的破壞與傷害，「尤其是有法律背景的人」。本報連日嘗試向陳文敏詢問其回應，亦未獲回覆。

陳文敏於2002至2014年為港大法律學院院長，其後轉任公法講座教授。目前他為香港唯一名譽資深大律師。他於2015年捲入港大副校長遴選風波，原定出任副校長（學術及人事資源），惟時任港大校委會本科生代表馮敬恩透露，有港大校委會成員以陳無博士學位、學術文章較少被搜尋為由，最終否決其任命。

相關字詞﹕陳文敏

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