業界稱替代餐具最少貴一倍 飯店老闆：生意無得做

串燒店憂加價生意跌兩成

稻苗學會促環保署體諒

筲箕灣一間印尼串燒店東主女兒徐小姐認為政策對他們影響很大，因為餐廳主力做外賣生意，全部使用發泡膠飯盒。她稱每日消耗約60個，若使用其他更貴的替代餐盒，須加價5毫至1元，憂加價會令生意下跌一至兩成。同區外賣三餸飯店老闆伍先生認為，禁發泡膠飯盒使他「生意無得做」，他表示還未了解其他替代餐盒，不清楚其他物料的耐用度是否及得上發泡膠飯盒。

稻苗學會主席徐汶緯表示業界支持環保，但「做生意唔容易」，希望環保署體諒他們。他表示現時市場上非塑膠餐具供應商不多，希望政府引入更多代替品到港，以降低成本。他稱現時膠杯的成本為5毫，而紙杯則1元；膠飲管1毫，而紙飲管則5毫。

食客反對：難道帶餐具出街？

憂食肆加價難負擔

記者昨到筲箕灣東大街觀察，下午6時許有不少市民買外賣，有餐廳需排隊等候。購買外賣飯盒的客人譚先生稱平常多用即棄餐具，「難道我會帶餐具出街？」他表示不支持管制，「環保最貴，最不符合經濟原則就是環保」，擔心實施後食肆加價將難以負擔。客人李小姐表示經常買外賣飯盒，若因改用其他較環保餐具而要加價一至兩元，她認為可以接受，亦會考慮自備餐具。她認為政府不應「一刀切」實施管制，有餐廳可能未必配合到禁使用發泡膠飯盒，可先禁用膠餐具。