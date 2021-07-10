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2025年擬禁即棄膠餐具 未定減塑目標 環團稱步伐慢 未回應疫下外賣增

【明報專訊】環保署昨發表「管制即棄膠餐具計劃」諮詢文件，提出4年後即最快2025年起，推行首階段禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，以及禁向堂食顧客提供各類膠餐具 。至於外賣，則不能提供膠飲管及刀叉等。第二階段外賣規管與堂食看齊，但文件沒提及具體減塑目標及全面推行限期。多個環團不滿政府步伐太慢及保守，亦追不上疫情下外賣浪潮，無法回應當下危機，應盡快一次過管制；飲食業相信成本會增加，冀政府在過渡期提供補貼。

環保署昨稱，參考世界各地經驗及考慮本地情况後，建議立法分階段管制即棄膠餐具，展開為期兩個月諮詢，計劃冀從源頭減少使用即棄膠餐具，以減塑膠污染對生態環境及人類健康的影響。

首階段全禁發泡膠餐具

外賣仍可用膠杯食物容器

環保署建議優先管制即棄發泡膠餐具，首階段全面禁止在本地銷售及禁止餐飲業處所向顧客提供即棄發泡膠餐具。其他即棄膠餐具則分兩階段管制，首階段禁止餐飲業處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具；禁止向外賣顧客提供飲管、攪拌棒、叉、刀、匙、碟，但仍可提供杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋。第二階段對外賣的規管便與堂食看齊。

政府料約2025年實施首階段計劃，約12至18個月後，視乎成效及未來替代產品市場的發展成熟度，再決定何時推行第二階段。

特別需要預先包裝食品獲豁免

餐飲業處所有兩類情况可獲豁免，包括有特別需要者因為醫療或身體狀况要求提供膠飲管，及餐飲業處所外預先包裝食品附帶的即棄膠餐具。

綠惜地球歡迎文件出台，但認為政策2025年才實施，遠落後於歐盟及中國，未及時呼應疫情下外賣餐具大增問題，呼籲當局急起直追。根據環保署數字，2019年每日平均有200公噸餐具棄置堆填區，包括160公噸塑膠餐具及40公噸發泡膠餐具。疫情下外賣急增，使用的即棄餐具更多，環保署昨稱仍在編製去年數字。

環團倡涵外賣平台 應一次過禁用

綠惜地球高級項目主任劉兆朗擔憂數年後更難改變市民買外賣習慣，促政府盡早一次過禁用即棄膠餐具，「唔等得」，另關注計劃沒列明涵蓋近年興起的外賣平台，促涵蓋外賣平台。他促請當局訂立清晰減量目標，屆時才能評估成效。

綠惜地球亦提醒政府慎防紙餐具或預先包裝食品消耗量大增，「造成污染轉移」，促提供更多減用及可重複使用容器的替代方案，取代使用即棄物料。

綠色力量助理教育及項目經理余健綱指出，政府擬首階段先全面禁發泡膠餐具，但很多食肆已不是用發泡膠，批評政府「太保守，不太解決到問題核心」，應一次過管制。他說政府要有措施鼓勵市民自備餐具，或向餐廳提供獎勵以鼓勵市民帶餐具。

業界料成本增

冀政府過渡期提供津貼

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，相信禁用即棄膠餐具是「大勢所趨」，但料實施初期會造成不便，市民需時改變習慣，冀政府加強教育市民自備餐具。他說部分食肆已採用由環保物料製作而成的餐具，例如蔗渣或粟米渣製作而成的食物盒，但成本比膠盒高。他說，新措施實施後食肆成本必然增加，冀政府在過渡期為業界提供津貼。

相關字詞﹕食肆 膠餐具 環保署

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