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近月9宗輸入個案早打針 議員質疑「縮檢疫政策」增風險

【明報專訊】政府早前推出「疫苗氣泡」，從高、中、低風險地區返港者，只要已打新冠疫苗，都可縮短檢疫期至7或14日。翻查資料，本港6月以來最少有9宗輸入個案已打針仍確診，佔同期確診個案總數近一成，當中6人已打兩針。昨日立法會衛生事務委員會會議上，多名議員都質疑政府容許已打針者縮短檢疫期有風險，食物及衛生局長陳肇始表示，除打針外還有病毒檢測等多重「保險掣」把關。

曾打復必泰 荷蘭來港漢帶L452R

本港昨新增一宗確診，是一名18歲男子，他7月5日從荷蘭來港，驗出帶L452R變異病毒株，他6和7月於荷蘭接種過兩劑BioNTech（港稱復必泰）。

此外，哈薩克斯坦駐港總領事館一名39歲男職員懷疑復陽，他曾在4和5月於哈薩克斯坦接種兩劑「衛星五號」疫苗，6月中在當地確診，7月5日來港，兩日後就強制檢測提交樣本經私營化驗所驗出初步陽性，樣本經衛生署公共衛生化驗服務處覆檢為不確定。

翻查資料，6月起本港有108宗確診，大部分為輸入個案，當中最少9人曾打疫苗，6人已打兩針，包括兩人打俄羅斯研發的衛星五號，科興、復必泰、阿斯利康各有一人，另一宗個案沒資料，大部分人驗出變異病毒株。

昨日立法會會議上多名議員質疑政府容許已打針者縮短檢疫期的安排，民建聯陳恒鑌認為，政府縮短檢疫期令本港承受高風險，一旦有輸入個案傳入社區，將影響本港清零。實政圓桌田北辰認為，政府讓已打疫苗者，即使沒驗出抗體也可將檢疫期由21日減至14日，無科學根據。

陳肇始：多重把關 機場驗毒酒店檢疫

陳肇始表示，已打針入境者雖可獲放寬檢疫，但有多重關卡，例如來港前要先驗病毒，抵港後也要在機場「檢測待行」，要到指定酒店檢疫等，形容是有「保險掣」把關。

衛生防護中心總監林文健表示，有抗體不代表一定不會染疫或沒傳染性，但可減少染疫後出現併發症和重症。至於為何抗體陰性都可縮減檢疫期，他說，抗體只是免疫力其中一個指標，其他指標如記憶B細胞、T細胞等，未必能檢測到。

對於有輸入個案打了疫苗仍確診，如俄羅斯衛星五號疫苗，政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，衛星五號研究主要在俄羅斯進行，研究指保護率高達90%，但當時未有Delta變種，需多點時間了解它對變種病毒的效果。

（新冠疫情）

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