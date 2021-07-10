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消息：研接種者打第三針 或可自選哪款 許樹昌稱言之過早：未知抗體水平「最低要求」

【明報專訊】目前科興和復必泰疫苗都是接種兩針，政府消息人士透露，正探討未來需否打第三針，若需打3針料明年進行，初步所見科興接種者需打3針，第三針或可自選復必泰或科興。中大專家許樹昌透露，研究觀察到本港部分疫苗接種者未能產生抗體，但目前仍未清楚抗體達至哪個水平為「最低要求」可提供保護，認為現階段討論打3針言之過早。他認為，若變種病毒大流行，現有疫苗應付不到，就要探討接種第二代疫苗作補充劑。

昨日立法會衛生事務委員會上，多名議員都關注打針後抗體水平情况，經民聯梁美芬說，有個案打了兩針後驗抗體發現不達標，希望打第三針。保險界陳健波稱，近期多了市民驗抗體，發現兩種疫苗產生的抗體有明顯差別，詢問政府下次買疫苗時如何回應市民關注，「大家都想打最有效嗰隻」。

食物及衛生局長陳肇始稱，會蒐集外國及本地研究數據，與專家討論是否需打第三針及應何時打針，也會根據不同疫苗的抗體研究數據，決定未來採購疫苗策略。她又說，有信心8、9月時疫苗接種率達五成：「不是8月之後就不會有復必泰，絕對不是，只是打復必泰的接種中心在9月會逐步關閉，因為復必泰疫苗儲存溫度及時間有調整，是否可以在私家醫生打復必泰，將有唔同安排。」

需過專家最快明年 會公開「溝針」數據

政府消息人士表示，正探討未來是否需要接種第三針作加強劑，正等待兩款疫苗更多「溝針」數據，料即使需要打第三針亦是明年進行。該消息人士表示，初步構思的其中一個方案，是無論之前已打了科興還是復必泰的接種者，第三針可選任何一款加強劑，例如首兩針打科興者，第三針加強針可選打復必泰或科興，屆時政府亦會公開「溝針」接種不同疫苗後產生的抗體水平數據供參考。但上述只是初步構思，一切要依數據和專家意見才定案。

政府消息人士稱，初步所見科興接種者需接種第三針，至於復必泰接種者打兩針已有不錯的效果，是否需要打第三針則仍待數據分析和專家討論。

許：倘變種流行 探討打二代疫苗

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，至今仍未清楚抗體達至哪個水平為「最低要求」可提供保護，目前只是量度出抗體「直覺上安心」，數據未清晰下討論接種第三針是言之過早，加上全球疫苗供應短缺存實際困難，「打3針需有好原因」，仍待更多抗體和T細胞研究看是否需要。

許說，若Delta變種病毒大流行，甚至比Delta更嚴重的變種病毒出現，現有疫苗應付不到，就要探討接種第二代疫苗作補充劑。他亦說，巴林和阿聯酋等地的市民接種滅活疫苗後疫情仍在，當地正試打第三針，待觀察是否有助疫情控制。

政府：未有廠商申擴疫苗作加強劑

許樹昌透露，其研究觀察到本港部分新冠疫苗接種者未能產生抗體，將邀請有關者接種第三針觀察反應，料於8、9月展開。他說若本港日後探討打第三針，主要會研究是免疫系統有問題的患者，如曾接受骨髓和器官移植服抗排斥藥者。

政府發言人回覆，政府未收到科興或復星醫藥申請擴大疫苗使用作為加強劑。發言人續稱，世衛未有對已批准使用的新冠疫苗發出加強劑使用指引，衛生防護中心轄下兩個科學委員會聯同行政長官專家顧問團會繼續監察最新科學發展，並將討論相關事宜。

（新冠疫情）

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