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渣馬料10月辦 須齊針名額減3/4 上限1.85萬人 「流水式」起步

【明報專訊】疫情下渣打香港馬拉松上屆賽事取消，今屆則兩度延期。田徑總會及渣打香港馬拉松賽會昨宣布與政府協調防疫安排後，今屆賽事可望10月24日舉辦，但參賽人數上限由上屆7.4萬大減至1.85萬，跑手須在賽前兩周完成兩劑疫苗接種，以「流水式」起步，今年參加者要額外付50元防疫行政費。

續邀海外跑手 料入境要隔離

田總主席關祺稱，經多次修改後，本月初再向民政事務總署提交建議書，有信心可在最遲8月中展開報名程序。今屆全馬拉松組續會有不多於20名海外特邀跑手，海外跑手都要跟從港府屆時入境防疫政策，意味或要隔離。賽會亦要求跑手及前線工作人員在賽前14日完成兩劑疫苗接種，但渣馬籌委會主席高威林稱大會無法決定疫苗廠牌，需再與政府溝通；跑手在起步點亦要有疫苗證明才能戴上手帶入行李區、熱身區等。上屆參賽名額約7.4萬，但按現有建議書，今屆3項賽事10公里跑、半馬及全馬，名額分別只有8000、6500及4000人，合共1.85萬人。

10公里起點改西隧 東廊不需封

今屆渣馬全馬及半馬路線會與往年相若，但10公里賽改以西隧作起點，在維多利亞公園衝線，屬上屆起點的東區走廊不需封路，減少水站及義工人數。逾千人同時起步的場面亦不會再出現，田總稱除了數百人的精英組，其餘分組會以「流水式」分批，每一兩分鐘放數百人至起步區，上線除口罩等安排續要與政府磋商；賽後將派發口罩，不設頒獎禮。田總行政總監伍于豪稱不會將今屆全部名額撥給去年報名的跑手，或要抽籤決定，落選者料優先獲得明年參賽權。關祺稱2022年的比賽或會回歸年初舉行，暫定日期是2月13日，強調4個月內辦兩賽可行。

下屆暫定明年2月 田總稱可行

「長跑天后」姚潔貞正為9月中展開的全運會部署，她稱若全運如期舉行，或只會參戰渣馬10公里賽。早前為衝擊奧運資格，她已接種新冠疫苗，但提醒參加者小心部署：「以我早前經驗，打針後發燒影響了訓練，所以勿待比賽前14天才接種疫苗。」

副作用影響訓練 跑手籲勿賽前方打

身兼教練的著名跑手余顯華稱，因工作需要已有打針計劃，但透露有學生跑手擔憂，「知道疫苗或會有副作用，比賽14天前才打針會影響訓練，故計劃暑假長跑休季，先去體檢再打針。自己有部分跑步學生渴望比賽，又憂有海外跑手參與，故已打了一針，亦有人擔心規模縮水，若打了針比賽才宣布取消，浪費心血，仍未有決定」。

今屆報名費由350至450元不等，將額外收取50元防疫行政費。如在賽前多於14日宣布賽事取消，賽會將退回一半報名費，賽前14日內則不會退款，但會與未能中籤的跑手一樣，享有虛擬跑名額。田總稱即使今年比賽最終在疫情升溫下取消，不會影響香港渣馬賽道在未來世界田徑聯會的金標資格，亦會在8月尾補辦一項10公里賽，為主辦香港渣馬收集更多疫下辦賽經驗。

明報記者

（新冠疫情）

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