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2021年7月9日星期五
港聞二
保安副局入境處長海關關長 與恒大高層出席同一飯局 保安系統3長官認犯聚 多疑團未解
查錫我：公僕受過分奢華款待 可紀律處分
傳「DQ將追薪津」 一日78區議員辭職
區會未列會議最低人數 民署：空缺不礙有效性
港大學生幹事會辭職 撤感激刺警者議案 李國章：或令退學 教局點名批評 保安局港大強烈譴責
楊潤雄去信中小學：悼念兇徒違教養之德
中刀警離ICU 術後康復理想
評議會監督學生會 部分議席直選
歐議會無約束力議案 籲成員國制裁中港官
法官稱遭電話滋擾 籲法律界譴責 點名促大律師公會律師會「大聲說不」 司法機構：警跟進
律政司：絕不容忍 會嚴肅跟進
男生涉刑毁257物品 包括130組交通燈
唐英傑案辯方申毋須答辯 質疑不能憑「光時」斷定意圖
黎智英入稟申行使壹傳媒股分投票權
初選案交付程序押後9·23再訊 譚凱邦申保釋被拒
復星申2至8℃儲存期限5日增至1月 劉澤星：私家診所或可打復必泰
智利研究：兩針科興有效率66%
高逸華軒住戶陽性 曾外國確診疑復陽
團結基金倡拓新界9區 延北環線 涉地3000公頃 倡發行土地債券誘地主交地
貨車撼櫃車車尾 司機被困
科技園辦世界人工智能大賽 盼創科融生活
兩小時兩人溺斃 包括康文署外判清潔工
電腦節下月開鑼 送值300萬消費券
子弒父棄屍稱受挑釁自衛 控方：死者血含安眠藥
槍殺案辯方醫生：被告謂腦聞聲音 「射即同阿媽團聚」
少年糾黨毆13歲女逼復合 警拘7人
黃照達漫畫
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【Emily】陳婉嫻斥派消費券益商界不諳民情
【Emily】網購平台「光時」周日結業
【Emily】陳日君呼籲收效 612基金籌款達標
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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