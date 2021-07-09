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港聞二

槍殺案辯方醫生：被告謂腦聞聲音 「射即同阿媽團聚」

【明報專訊】女保鑣涉於2018年6月在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍導致2死2傷，昨在高等法院續審。控方舉證完畢，辯方傳召精神科醫生作供，稱被告案發時可能患重度抑鬱症或受冰毒影響，但不認為她有精神分裂。他引述被告稱，案發時腦海有聲音叫她「射！射！立刻同阿媽團聚」，惟對及後發生開槍等事已無印象。

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。精神科醫生黃以謙（圖）供稱，今年5月21日與被告會面3小時後撰寫報告，被告稱與母親互相疼愛，但父親脾氣欠佳，故她學武術保護自己和母親，母親為了弟妹在港有更好生活，在天津任化學人員，惟1970年代末患精神病，當時8歲的被告感無助；19歲時她因學業焦慮接受精神科治療，又感到「同人相處怪怪地」。

稱被姨舅看不起 曾𠝹手未見疤痕

黃稱，被告來港初時感被歧視，姨舅看不起她和母親，不視她們為家人，並引述被告稱「曾有姨姨叫我返去（內地）」，除二舅詹前駒（傷者）對被告母親不錯外，二姨詹少芬（死者）、四舅詹鎮基（死者）及三姨詹小慧（傷者）都不善待其母。

黃說，被告稱曾入院治療7至8個月，惟黃未能尋回住院紀錄。被告母親2015年離世至今，被告仍感悲哀，每晚夢見母親、只能睡2至3小時，曾萌生自殺念頭、多次𠝹手，但黃說不見她手上有疤痕。

案發前一天吸毒 指親友當日說話涼薄

黃續說，被告自稱同性戀者，任職保鑣及曾受槍械訓練，自言做保鑣時感覺像「影星張國榮」，「喺人地面前要齊整」，惟在人後感抑鬱。案發前兩個月起，每個月約6次聽到有聲音叫她「射！射！立刻同阿媽團聚」，透露案發前有一天曾吸食冰毒。

黃說，案發當日被告聽到家人說「點知你阿媽幾時死」等涼薄說話，感被侮辱，又對是否接受遺產「矛盾到極點」，感「心口大石要爆炸」，腦海再次聽到聲音。另被告說因工作關係會帶槍在身。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 272/19】

相關字詞﹕高等法院 遺產 有意圖而射擊 謀殺 鰂魚涌公園開槍案

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