港聞

港聞二

子弒父棄屍稱受挑釁自衛 控方：死者血含安眠藥

【明報專訊】保險經紀疑向父親借錢不遂，在家中以刀弒父，事後於華富邨對出的海面棄屍，並從父親的銀行戶口取走約20萬元。被告否認謀殺罪，案件昨於高等法院開審。辯方爭議，被告曾被事主責罵，故在挑釁下自衛殺人，惟控方反駁，死者血液含有酒精和安眠藥，懷疑死者神志不清下遇害。控方又強調，被告在距離案發地點較遠的地方棄屍，明顯經細心策劃。

父住屯門屍棄華富 控方：細心策劃

被告黎謹友（現年28歲）被控於2018年12月4日，在香港謀殺父親黎金福（終年65歲）。控方開案陳辭稱，死者獨居屯門寶田邨單位，育有一子一女，包括被告及其胞妹。事發前兩個月，死者領取了14萬元的強積金，戶口存款有約22萬元。

事發當日早上，被告與死者吃早餐後一同返回寶田邨。下午1時，閉路電視拍到被告獨自離開單位，卻不見死者身影。不久，被告以死者的提款卡取出2萬元，並將7萬元匯入黃姓男子的戶口。

翌日早上，被告以應用程式Gogovan電召客貨車前往寶田邨，將兩個白色膠箱運送至胞妹的華富邨單位，控方稱膠箱內載有死者屍體。及至深夜，閉路電視拍到被告離開華富邨，將一個行李箱推向瀑布灣公園，疑似在附近棄屍。

子提取父戶口還債逃台 回港就逮

同月6日清晨，有人在華富邨對出海面發現浮屍，警方證實死者身分，亦起回涉案行李箱。被告再從死者的戶口提款和轉帳予黃男，同日中午搭飛機往台灣高雄。到埗後，被告收到警員致電，言談間情緒激動，承認自己弒父和棄屍，同晚返港在機場被捕。

被告當場警誡下承認，他本來想向父親借錢，「但佢唔借，仲講粗口鬧我，同郁手打我」，一時錯手才用刀插父親數下，「我都唔想咁樣」。在警方錄影會面中，被告透露當日為父親按摩時，提議父親借錢替他還債，不料父親拒絕，更咒罵他和舉起椅子施襲，他遂持刀刺向父親數下。被告又承認，多次轉帳的黃男是債主。

警誡稱錯手 驗屍：同位置重複施襲

控方引述驗屍報告稱，死者頸部有6道致命刀傷，顯示有人在同一位置重複施襲，兇器是類似水果刀的利器。此外，毒理專家從死者血液樣本驗出酒精和安眠藥，懷疑遇害時神志不清故無法反抗。聆訊今續。

【案件編號：HCCC52/20】

相關字詞﹕浮屍 挑釁 高等法院 保險經紀 謀殺 弒父

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