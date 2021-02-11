電腦節下月開鑼 送值300萬消費券

另外，為配合疫情，大會只接受電子支付購買入場門票，以減少參加者接觸現金。

入場發幸運卡 面值10至500元

為配合電子消費券刺激消費，今年電腦節推出「我賞•你賺•人人消費」現金消費券計劃，總值約300萬元。每名入場者會獲發一張幸運卡，面值10至500元不等，可即場使用。香港電腦商會創會會長張耀成表示，大部分參展商會安裝電子支付工具，並接受電子消費券。

今屆電腦節主題為「科技•連繫•生活」，場內設電競比賽及電競遊戲試玩，更新增虛擬運動體驗館和5G及綠色科技生活區，以配合市民疫情下在家更多運動。

防疫措施方面，商會總幹事何靜儀透露，場外有工作人員統計進出入數，場地同一時間最多只會容納75%人數，約11,250人；大會今年租借了更大的場地以容納更多入場者，面積較上屆大了約三分之一。

電腦商會盼活動推動本港經濟

商會主席王志強稱，展覽業因疫情停辦，令數以萬計從業員生計大受影響，他期望今年電腦節能推動香港的經濟，令電腦行業及展覽業就業率回升。張耀成則強調，受疫情影響，市民對電腦產品需求大增導致貨源緊張，目前得悉不少參展商的貨品如手提電腦已缺貨，大會對今屆電腦節銷情樂觀，已促參展商預備充足貨源應市。