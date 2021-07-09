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團結基金倡拓新界9區 延北環線 涉地3000公頃 倡發行土地債券誘地主交地

【明報專訊】團結香港基金昨發表土地房屋政策研究報告，估算未來30年本港需要9080公頃土地，建議加快及擴大發展新界。報告提出9個潛在發展區，包括擴充現有洪水橋、古洞北、新界北及錦田南發展區；另建議5個新地區，包括元朗東南、北環線走廊、古洞南與粉嶺南、林村及錦田北，估計提供逾3000公頃可發展土地。報告亦建議延長即將興建的北環線至蓮塘及皇崗，並興建跨境鐵路連接洪水橋及深圳。

指6400公頃地未用盡

主要農地棕地

報告表示，連同明日大嶼，政府目前已規劃的土地政策措施可提供約5000公頃土地，仍未滿足土地需求，建議大規模發展新界。發展新界土地涉及大量私人土地，報告認為應善用市場力量，針對棕地營運者、農戶、寮屋居民制定特定賠償方案。報告稱，現時約有6400公頃土地未盡用，主要是私人業權人擁有的農地棕地，佔香港土地面積5.8%，大多數是祖堂地或由小型業權人持有。

報告提出，參考香港大學建議發行土地債券，獲得政府發出地債的業權人，在完成土地發展後可以現金及地債購買熟地，以供私人業權人交出土地的誘因，以便政府整合土地發展。

團結香港基金建議，政府發展新界土地應以交通基建先行，將規劃興建中的北環線分別向東和北延伸，東接蓮塘、香園圍口岸一帶，接駁林村、大圍及美孚；北接落馬洲站再接駁皇崗口岸。報告提出，興建跨境鐵路連接即將興建的洪水橋站至深圳。

擴原有4發展區

增拓北環線走廊

報告提出，擴充現有的洪水橋、古洞北、新界北及錦田南發展區，並建議5個新發展地區，包括元朗東南、北環線走廊、古洞南與粉嶺南、林村及錦田北。新界北一帶構建成「文化及科技走廊」，配合未來河套區創科園發展。對於河套區現時被濕地包圍，團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，政府上次做生態價值評估為1997年，認為政府應就濕地生態價值作新的科學評估；又建議參考英國做法，成立保育信託基金，透過發展所得作保育工作。

葉文祺又稱，新界西北鄰近內地前海、南沙，洪水橋發展區可形成現代物流與商業圈，並由跨境鐵路連接內地；錦田一帶則可發展為樂活與休憩空間。

批新市鎮發展時間太長

報告批評，以往香港新市鎮發展平均需7年半，包括元朗、將軍澳等；2000年後新發展區如洪水橋、元朗南等，平均需時17年。報告稱，現時發展新界土地涉及多個政府部門，包括土木工程拓展署、規劃署、地政總署等，導致新市鎮建成需時；報告按照過去數字建議政府參考昔日設立的新界拓展署等統籌部門，因應各新市鎮項目設立專門辦公室。

相關字詞﹕新界土地政策 團結香港基金 土地供應

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