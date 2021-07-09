高逸華軒住戶陽性 曾外國確診疑復陽

服務式住宅Manhattan Heights（高逸華軒）昨貼通告稱一名住戶「確診」，高逸華軒管理處職員回覆本報稱，衛生防護中心昨午5時許致電管理處表示「有個案」，但未有更多資料。職員又稱，強制檢測或封區與否尚待「民政夜晚派信」，但民政處昨晚致電管理處說「今晚（昨晚）未有消息」。管理處又稱，目前居民能自由出街，着居民留意大堂通告及信箱。

消息稱，該個案很可能「復陽」，患者曾在外國確診，有關病毒樣本的病毒數值（CT Value）較高，即病毒量較低，同一樣本送衛生署公共衛生化驗服務處的檢測結果不確定。

增3輸入個案 打俄疫苗漢驗出變種

昨增3宗輸入個案中，有兩人帶L452R變異病毒株，其中45歲男子從俄羅斯抵港，在當地已打兩劑「衛星五號」疫苗；另一名15歲男生從英國抵港。另有一名菲律賓抵港的51歲男船員，因病毒量太少無法分析病毒基因。

至於政府前晚起因澳洲驗出來自香港的男子帶有Delta變種病毒而圍封大角嘴道中美樓，結果1200人檢測，沒人確診。除了前晚公布他到過的14處，政府昨晚再公布他曾到又一城地下高層戲院Festival Grand Cinema，以及荃灣永順街海灣花園購物商場地下高層海王潮州樓（金富），兩處已納入強制檢測名單。另外，機場兩個貴賓室亦因一名在港轉機的非本地確診者曾逗留，均納入強制檢測名單。

的士小巴司機免費體檢 10中心6屬工聯

此外，運輸署昨宣布，7月15日至8月14日會為的士及小巴司機提供一次自願免費身體檢查，助考慮是否打針。10間指定健康中心中，有6間是工聯會工人醫療所，本報向運輸署查詢有否招標，至截稿前沒回應。

（新冠疫情）