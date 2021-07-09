復星申2至8℃儲存期限5日增至1月 劉澤星：私家診所或可打復必泰

現時復必泰在攝氏負90至負60度下可儲存6個月，解凍至攝氏2至8度後只能儲存5日。政府發言人昨證實，已收到復星申請將疫苗在攝氏2至8度的儲存期限由5日延長至1個月，衛生署審視申請文件後會交予顧問專家委員會考慮，政府會就審批結果評估對接種計劃影響，作相應考慮及安排。

許樹昌憂稀釋問題 倡交予大集團

劉澤星昨在港台《千禧年代》表示，歐美已放寬復必泰儲存溫度限制，本港正檢視復必泰在攝氏2至8度下是否穩定，「如果穩定的話，雖然疫苗接種中心可能關閉，我們都可在其他地方或私家診所接種疫苗，但要再視乎本地數據，希望很快可公布」。

本身是疫苗顧問專家委員會員成員的中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，委員會尚未就此討論，他個人認為技術上可行，但要小心稀釋，很多私家診所地方很小，稀釋時消毒程序都可能有問題，或可考慮讓具有營運接種中心經驗的大型醫療集團負責。

林哲玄料一診所只可打一款疫苗

有份營運伊利沙伯體育館復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，若在私家診所打復必泰，流程上有挑戰，例如同一診所有兩種疫苗，市民或說錯自己想打的疫苗，估計政府較大可能安排一間診所只打一種針。

復必泰需先稀釋，林認為應在診所稀釋，因稀釋後只能保存6小時，且預先稀釋才派到診所很可能令疫苗在途中受污染。他說稀釋一瓶復必泰後可為5人接種，故私家醫生或需要求病人先預約，以便計算打針人數，減少浪費。他認為，現在接種中心仍有空間接受預約，政府可在接種中心完結前約兩周開始在私家診所提供復必泰，以預留一些「交接期」。

楊超發：復必泰所需程序較多

正在診所提供科興疫苗的香港中華醫學會會長楊超發稱，若要在私家診所打復必泰，會要求預約，但相信定會有病人失約、改變主意或當日不宜打針，或需立即安排預約了其他日子的病人頂替，處理行政工作壓力較大。

楊又說，私家診所未必有註冊護士和藥劑師，若在診所稀釋復必泰，或要由醫生處理，比起科興所需程序更多，但復必泰禁忌較少，故向病人查詢病歷的時間或較打科興少。私家醫生現時注射兩劑科興疫苗分別可獲80及120元，楊認為政府應為注射復必泰的私家醫生提供每針200元補貼。

明報記者

（新冠疫情）