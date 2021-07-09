初選案交付程序押後9·23再訊 譚凱邦申保釋被拒

譚：大家撐住 唔好移民

除被告譚凱邦申請保釋，其他還押的被告沒有申請。蘇官聽畢陳辭後拒絕譚的保釋申請。譚走入囚室前高呼「大家撐住，我冇問題，唔好移民」。

47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。早前獲准保釋的12名被告昨午陸續到法院應訊，包括三周前獲准保釋的鄒家成。另外，彭卓棋及何啟明保釋條件有修訂，分別不需要第三名人士擔保及更改報到時間，控方不反對，獲法庭批准。其餘10人按原有條件保釋。不獲保釋的35人繼續還押候訊。

庭警阻站 譚得志喊「混蛋部門」

眾被告步出囚室時，黃之鋒笑向公眾席揮手，戴着眼鏡的毛孟靜較憔悴，吳政亨一度站立以手按胸。譚得志及胡志偉扯低口罩，笑向旁聽者打招呼，二人不時低頭交談。休庭時，眾被告欲站立，被庭警阻止，其間譚得志大喊「Department of Jerk（混蛋部門）」。

散庭時眾被告向旁聽者揮手及做心形手勢，張可森更與懷孕妻子隔着犯人欄交談。

另外，立法會前議員鄺俊宇、張超雄亦有到庭旁聽，澳洲、英國、加拿大及美國領事館代表亦有旁聽。

【案件編號：WKCC 813/21】

（港區國安法）