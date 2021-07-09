港聞

港聞二

黎智英入稟申行使壹傳媒股分投票權

【明報專訊】持有壹傳媒約71%股權的黎智英，今年5月被保安局凍結財產，除非獲得保安局長許可，否則不得行使所持股份的投票權。他周三（7日）透過律師入稟高等法院，要求法庭頒令，批准他行使相關股份的投票權。案件排期至本月22日審理，預料需時半小時。

促法庭確認「處理」財產意思

原告黎智英，被告為保安局長。入稟狀指出，保安局長今年5月14日根據《港區國安法》第43條實施細則的附表3，向黎智英發出書面通知。黎智英要求法庭頒令，確認在附表3內「處理」（deal with）涉案財產的意思，不包括黎智英「不得直接或間接行使所持的壹傳媒有限公司任何股份的投票權」的命令。黎智英進一步要求法庭頒發許可，批准或授權他行使壹傳媒的股份投票權，或修訂書面通知的內容。

根據附表3第1條，「罪行相關財產」包括任何干犯或企圖干犯危害國家安全罪行的人，或任何參與或協助干犯危害國家安全罪行的人，或任何擬用於或曾用於資助協助干犯危害國安罪行的財產。

翻查資料，保安局今年5月首次引用附表3，凍結黎智英持有的壹傳媒股份，以及他擁有3間公司於本地銀行帳戶的財產。黎智英被控國安法下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」兩罪，以及違反普通法及《刑事罪行條例》下的「串謀作出意圖妨礙司法公正」罪，現正還押。

【案件編號：HCMP956/2021】

（港區國安法）

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