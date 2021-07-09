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唐英傑案辯方申毋須答辯 質疑不能憑「光時」斷定意圖

【明報專訊】《港區國安法》首案審訊昨日踏入第9天，被告唐英傑否認煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪等3罪，控方已傳畢所有證人，辯方要求法庭裁定案件表證不成立，指控方單憑一句「光復香港 時代革命」口號，加上一千年不變的歷史含意，從而斷定被告的意圖，是完全不合理。控方重申被告於國安法生效第一天，插着口號旗幟展示吸引人注意，具煽動意圖。法官押後至今天裁決案件是否表證成立。

辯方表示，「光復香港 時代革命」起初只是梁天琦參與立法會選舉的口號，即使出現在示威現場，它不像其他口號如「香港獨立」般有特定意思，口號本身並無煽動他人暴力和犯法的意思，控方不能單憑一句口號證明被告有分裂國家的意圖。

今裁決是否表證成立

就恐怖活動罪，辯方指被告當日穿越防線時一直試圖避開警員，且被告身上沒有危險品，只有急救物品，是一名急救員。辯方又反問哪有恐怖分子發動襲擊，會一直遵守交通規則行車。

控方反駁，被告於國安法生效首天駕車向大半個港島展示「光時」旗幟，其間有人拍掌歡呼，最終蓄意撞向警員，可見被告有煽動意圖。控方又稱，被告的行為符合恐怖活動罪中「致人重傷」及「以其他危險方法嚴重危害公眾安全」的定義。

辯方指圖避開警 沒藏危險品

控方指蓄意撞警 具煽動意圖

控方前日未能在被告的呈堂錢包找到懷疑「光時」卡片，打算傳召更多證人，遭法官陳嘉信否決申請，並表示卡片有可能在案發現場或被告留醫期間意外遺失，無證據證明被告取走卡片；再者該部分證據價值不大。

【案件編號：HCCC 280/20】

（港區國安法）

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